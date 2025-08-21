'El Chiringuito' de Pedrerol se cuela en Telecinco por un divertido fallo de 'Agárrate al sillón'

- 'Traitors: El debate' Programa 2
El presentador planteó la pregunta que enfrenta a los concursantes: "¿Con qué nombre era conocido el dúo de presentadores de esta casa formado por Manolo Lama y Manu Carreño?". Dos de ellos, Pablo y Jose Luis, conseguían atinar a la respuesta correcta que era Los Manolos. Sin embargo, Javier optaba por improvisar y lanzaba una respuesta bastante divertida: "'El Chiringuito'".
Javier, concursante de 'Agarrate al sillón', comete un divertido error en la prueba de 'La competición'
Alemany no pudo evitar corregirle con humor: "Javier, de esta casa. This house. Telecinco. Mediaset. Cuatro. Me has puesto 'El Chiringuito'. Gran programa, ¿eh? Pero no es correcto". El lapsus del concursante provocó la risa en plató, y permitió, por un efímero instante, que el formato deportivo de Josep Pedrerol se asociase a la competencia.
Imagen de Pablo, Carmen, Javier y Jose Luis concursantes del último programa de 'Agárrate al sillón'
'Agárrate al sillón' deja los domingos
Telecinco ha decidido retirar 'Agárrate al sillón' de los domingos y mantenerlo únicamente en las tardes de lunes a viernes, devolviendo la franja dominical completa al magacín 'Fiesta'. El concurso, presentado por Eugeni Alemany, había estado emitiendo episodios extra los domingos durante un par de semanas con la intención de reforzar su presencia frente a 'Pasapalabra'. Sin embargo, a pesar de estos divertidos momentos que nos ofrece, la audiencia ha sufrido un ligero descenso que a desembocado en este cambio.