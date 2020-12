Henar se gana al público de 'MasterChef Junior 8' con su mensaje de visibilización de la bisexualidad

A Henar, aspirante de la octava edición de 'MasterChef Junior', le ha bastado con un solo programa para ganarse a gran parte de la audiencia gracias a su carisma y sus divertidas ocurrencias. Uno de sus comentarios ha calado especialmente en el público al considerar que la concursante de diez años de edad estaba lanzando un mensaje "muy necesario" ya que estaría ayudando a "visibilizar la bisexualidad".

Henar, la aspirante de 'MasterChef Junior' que ha conquistado a la audiencia

Todo comenzaba cuando Pepe Rodríguez preguntaba a Silvia Abril si su marido, Andreu Buenafuente, era también su "crush", a lo que Henar pasaba a explicar el significado de la palabra. "Es el que te gusta", aclaraba la pequeña aspirante antes de comentar: "A mí ya me han roto el corazón mil veces". Ante el asombro de la humorista, Henar continuaba contando: "Yo a veces le he pedido salir a algunos y todos me han dicho que no". Lejos de parecer apenada, la niña dejaba claro: "Es que no me merecen", provocando las risas de Rodríguez y Abril.

Pero el momento estrella llegaría con una de las declaraciones a cámara de Henar explicando la conversación sobre su "corazón roto": "Me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos o con las chicas o con los novietes. Yo ahora paso". Un sencillo comentario que ha despertado elogios y celebraciones en las redes al ver hablar a una niña con total naturalidad sobre la posibilidad de enamorarse tanto de chicos como de chicas. "Normaliza la bisexualidad en la televisión pública", comentaban una usuaria de Twitter.

Debate abierto en redes

El despreocupado comentario de Henar no fue lo único que abrió diversos debates en las redes sociales. Muchos usuarios puntualizaban cómo a niños y niñas, en estos programas, se les condiciona para "forzar su sexualidad". Preguntas como: "¿Tienes novio? ¿Te gusta algún chico?" a niñas de corta edad (y lo contrario con niños) se harían recurrentes en la televisión según los más críticos. "Están en edad de jugar, no de echarse novio", comentaban en redes ante las constantes preguntas del jurado del programa a las aspirantes.

A la próxima persona que me diga que meter personajes LGBTQ+ en películas familiares es forzar la sexualidad en los niños y que son demasiado pequeños para esas cosas, le voy a estampar #MCJunior en la cara. — Pedro J. García (@fuertecito) December 15, 2020

Dejad de babosear con las niñas, que están en edad de jugar, no de echarse novio. #MCJunior — Curda de Limón (@curdadelimon) December 15, 2020

¿Es necesario en #MCJunior estar TODO el rato presionando a niños y niñas de 10 años para que se echen novia/novio? Que si te gusta alguien, que si tienes novio, que si éste o ésta liga mucho... — Ángel Sánchez Illana ?????? (@AngelilloSan) December 15, 2020

Que manía de preguntarle a los niños si tienen novio/a #MCJunior — David Guillem (@DvidGR) December 15, 2020

Cómo una niña de 10 normaliza la bisexualidad en la televisión pública con esa frase final. Henar ya ha ganado ?? https://t.co/fOOF8Wamv1 — anagabriel?????? (@annnsolans) December 15, 2020