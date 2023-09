La hermana de Edwin, en 'Mañaneros': "Dios es nuestro abogado en Tailandia, quiero que Daniel pague allí"

Por Sergio Navarro / Almudena M. Lizana |

'Mañaneros' llevaba unos días cebando un contenido muy importante sobre uno de los casos más destacados de este verano. Este martes 12 de septiembre estaría en el magacín de TVE la hermana de Edwin Arrieta, asesinado presuntamente por Daniel Sancho. Darlin Arrieta se sienta de esta manera por primera vez en un plató de televisión nada más aterrizar en España.

Jaime Cantizano y Darlin Arrieta en 'Mañaneros'

Desde el arranque de la entrega han ido salpicando con imágenes de Darlin anunciando que hoy se iba a sentar en el plató de Prado del Rey y en estas intervenciones aseguraba que sería su única entrevista, que se sentía nerviosa, cansada y ansiosa y que todo esto lo hacía para pedir justicia. "", comentaba a cámara, asegurando que era un reto para ella pero que "vale la pena porque es para limpiar el nombre de mi hermano y mostrar quién era realmente".

Tras varias conexiones con Darlin Arrieta, el plató de 'Mañaneros' recibía por fin a la hermana del cirujano colombiano, acompañada por Dani González, el reportero que viajó hasta Colombia para conocer a la familia Arrieta. "No ha sido fácil porque no quería recibir a más prensa. Estaban agobiados. Me senté con los padres y charlamos un rato y me contaron lo que sentían", aseguraba González. Minutos después, Darlin se sentaba con Jaime Cantizano para dar su primera entrevista en directo.

"¿Por qué he elegido RTVE y 'Mañaneros'?", le preguntaba el presentador. "Cuando Dani decidió ir a Colombia, lo conocimos y mis padres confiaron en él y decidieron que viniera a España a la televisión pública española, que es la que me ha dado más confianza. Hay medios españoles que realmente no han sido sensibles ni humanos con la situación que estamos viviendo la familia. Mucha información la han tergiversado, no se han cerciorado de que sean ciertas", explicaba Darlin.

"No sabía que existía esta persona en el mundo", decía Darlin, refiriéndose a Daniel Sancho, el hijo del actor de Rodolfo Sancho. "Hablábamos todos los días. No era raro que viajase a Tailandia porque le encantaba viajar. El sueño de Edwin era homologar su título de médico en España y tuvo que traer documentación, estaba en ese proceso", aclaraba la hermana del cirujano colombiano.

"Cuando llegó a Bangkok fue la última vez que hablamos y nos despedimos ese día y nunca más volví a escuchar la voz de mi hermano", recordaba Darlin Arrieta, rompiendo a llorar al escuchar esos notas de voz que le mandó su hermano y que 'Mañaneros' ha emitido en directo. "Yo no daba un paso sin consultárselo a mi hermano", decía, muy emocionada y con lágrimas en los ojos.

Darlin Arrieta en 'Mañaneros'

Entonces, Darlin ha detallado cómo se puso en contacto con Daniel Sancho. Tras investigar entre los seguidores de Edwin en Instagram, ella encontró a varias personas españolas que estaban en Ibiza, mientras que la cuarta con la que dio fue Daniel Sancho, que había colgado un story en Tailandia. A partir de ahí, la hermana de Edwin Arrieta ha recordado su conversación con el chef, contando cómo le insistió en que fuera a la policía. Además, Darlin Arrieta ha contado cómo fue su contacto con el consulado colombiano en Tailandia, quienes le dijeron que encontraron un cadáver que podía ser Edwin.

"No consigo entender cómo una persona puede asesinar de esa forma a un ser humano. Tú puedes tener rabia y mataste, listo, pero no estás conforme con matarlo, sino que tienes que hacerlo de la manera que lo haces, lo degollas y encima lo descuartizas, y no estás conforme con eso y botas sus partes como si fuera...", denunciaba Darlin, muy dolida. "Ni a un animal que encuentras muerto eres capaz de hacerle eso, yo no sería capaz", decía.

En ese momento, Jaime Cantizano la rectificaba para recalcar que en estos momentos hay que "hablar de presunción", a pesar de que el presentador decía entender su dolor. "Dijeron que Edwin era un mafioso y que venía de una familia narcotraficante. Mis papás son personas de la tercera edad, yo ni siquiera fumo", aclaraba Darlin, triste con todas esas informaciones sobre ella y su familia. "Lo que me ha dolido es que hayan dicho que era narco, diabólico, peligrosísimo, que dijeran que tenía a esta persona secuestrada. Respeten el nombre de mi hermano", solicitaba su hermana.

Un mensaje a los padres de Daniel Sancho

En ese momento, Jaime Cantizano se ha interesado sobre si ha tenido algún tipo de comunicación con los padres de Daniel Sancho. "Nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con ellos. No tenemos nada en contra de su mamá, ni de su papá, porque igual son unos padres que están sufriendo. Si ellos quieren ir a mi casa, nosotros les recibimos", aclaraba. Entonces, Cantizano le planteaba la posibilidad de mandarle un mensaje a los padres del presunto asesino de su hijo: "Que se acuerden que hay unos padres al otro lado del charco, de la tercera edad, también están sufriendo, y más. Mis padres no pueden volver a escuchar la voz de su hijo. Al parecer, la información de que mi familia es narco y peligrosa había salido de ellos", decía Darlin.

Respecto a la reacción de la hermana de Edwin Arrieta a las polémicas declaraciones de Rodolfo Sancho en Tailandia, la colombiana ha recalcado que "es de humanos equivocarse". "Yo confío en Dios, no tenemos abogado en Tailandia, hombre, humano, en Tailandia, tengo un abogado que es Dios, que es el que nos defiende en Tailandia. Creo en la justicia tailandesa y por eso confío en ellos y les pido que hagan justicia. Queremos que esa pena se pague en Tailandia. Debe ser juzgado en Tailandia, de acuerdo a las leyes tailandesas", insistía Darlin, dando ya por terminada su entrevista en 'Mañaneros'.