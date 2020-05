'High School Musical: El musical: La serie' y los guiños a la saga de películas de "High School Musical"

Si eras fan de la saga de películas "High School Musical" seguro que ya estás viendo 'High School Musical: El Musical: La Serie' en Disney+. Esta nueva ficción, más que una adaptación, es una historia nueva en la que un grupo de estudiantes del instituto East High en Salt Lake City, Utah, (donde se rodaron las películas) se preparan para hacer un musical con las míticas canciones viendo el éxito en el que se convirtió la saga.

Nini (Olivia Rodrigo), en 'High School Musical: El musical: La serie'

Por ello, la serie está repleta de guiños que hacen sonreír al espectador: ensayan los números del musical viendo las actuaciones reales de las películas, dos personajes se preguntan si deberían seguir en redes sociales a Zac Efron, comentan que han visto la película 300 veces y recuerdan momentos concretos en distintas ocasiones. Sin embargo, hay otros guiños e incluso material original de las películas que se está usando en la serie que podría ser que ni el fan más astuto se haya dado cuenta de estos detalles.

Guiño a las canciones

Lo cierto es que como los protagonistas de la serie están haciendo un homenaje a la saga de películas, los temas que se preparan son los que muchos conocemos. No obstante, aparte de ello, encontramos otros guiños a las canciones como ocurre en el primer capítulo. Nini (Olivia Rodrigo) habla a cámara frente a un cartel en la escuela en el que se hace referencia a "Get'cha Head in the Game", que es uno de los temas principales de la BSO de la ficción original "High School Musical" que interpretada por Troy, el personaje de Efron.

Atrezzo original de las películas

Carlos en 'High School Musical: El musical: La serie' y Sharpay en 'High School Musical'

El instituto en el que se grabaron ambos proyectos es el mismo, por lo que muchas zonas pueden resultar familiares a los espectadores. Pero además, a esto se le añade que el equipo de arte ha querido decorar las instalaciones recuperando distintas piezas del atrezzo original de las películas haciendo guiños a ellas. En el pasillo donde se encuentran todas las taquillas, destaca claramente una. Mientras que todas son blancas, hay una rosa que rompe con la armonía. Esa es la de Sharpay (Ashley Tisdale) en las películas que ahora aparece en la serie como podemos ver en el primer episodio de la nueva serie junto a Carlos (Frankie A. Rodriguez).

En la serie, Miss Jenn reúne a todos los alumnos que van a participar en el musical para enseñarles una reliquia: un móvil que está algo destrozado y que a los alumnos les parece antiquísimo, pero les cuenta que es el que usó Vanessa Hudgens cuando grabó las películas interpretando a Gabriella. Y lo cierto es que de los objetos que usaron los actores de la saga se han recuperado varios de ellos para que aparezcan en la serie siendo usado ahora por el nuevo equipo artístico.

Mochilas y micrófonos

Nini y Ricky, en 'High School Musical: El musical: La serie' y Troy y Gabriella en 'High School Musical'

Con los ensayos bastante avanzados del musical que preparan los personajes de 'High School Musical: El Musical: La Serie', en el séptimo capítulo, Nini y Ricky (Joshua Bassett) se preparan el tema "Start of Something New" sobre el escenario. Los micrófonos que sujetan con sus manos son los mismos que ya utilizaron en las películas Troy y Gabriella (Efron y Hudgens).

EJ y Ricky, en en 'High School Musical: El musical: La serie' y Troy y Chad, en 'High School Musical'

Y lo mismo ocurre con una de las mochilas. En la primera película de 'High School Musical', Troy utilizaba una mochila marrón y negra cuya asa se la colocaba de manera diagonal. Esa misma mochila se ha recuperado para que la utilice Ricky en el noveno capítulo de la serie titulado "Opening Night", aunque en esta ocasión se la coloca de una manera diferente a como lo hizo Zac Efron en el año 2006. De hecho, han respetado los mismos colores de todas las prendas que visten los dos personajes que aparecen en pantalla.