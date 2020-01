Disney+ adelanta su lanzamiento en Europa al 24 de marzo

Disney ha entrado en la competición del mundo del streaming por todo lo alto. Con el lanzamiento de su propia plataforma, la compañía ha reafirmado su hegemonía en el mundo del entretenimiento, haciendo de la aplicación de su servicio la más descargada durante el último trimestre de 2019 en Estados Unidos, según los datos recogidos por The Wrap. Y los 31 millones de usuarios de la app que han dado lugar a esas cifras son solo el comienzo, ya que el lanzamiento de Disney+ en Europa está cada vez más cerca. De hecho, se ha adelantado una semana para no dilatar la espera más de lo necesario.

El protagonista de 'The Mandalorian' junto a Kuiil

Como ha confirmado Disney a través de un comunicado de prensa, su plataforma de streaming desembarcará finalmente en buena parte de los territorios europeos el 24 de marzo, en vez del día 31, como se había anunciado previamente. Por lo tanto, ese será el momento en el que España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria puedan acceder a todo el contenido del servicio, que seguirá integrando producciones originales periódicamente.

En el caso de España, el precio de la suscripción será de 6,99 euros al mes, existiendo la posibilidad de adquirir una suscripción anual por 69,99 euros. Ese desembolso servirá para disfrutar del catálogo completo de Disney, que incluye tanto los títulos clásicos de la compañía como las producciones de Pixar, Marvel, "Star Wars" y National Geographic. Y, por supuesto, el 24 de marzo será el momento en el que podamos ver 'High School Musical: El Musical: La Serie' o 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de la franquicia galáctica, que se ha convertido en todo un fenómeno con las aventuras de su protagonista y Baby Yoda.

Bien abastecidos

A diferencia de Netflix, que pone el foco sobre la cantidad para poder ofrecer un catálogo que no dependa plenamente de las licencias, Disney+ ya cuenta con un catálogo original inmenso de partida. A los títulos que nos encontraremos cuando se produzca su lanzamiento español se sumarán en los siguientes meses series de Marvel como 'The Falcon and The Winter Soldier' o 'WandaVision' o de "Star Wars", como la segunda entrega de 'The Mandalorian', el spin-off de Cassian Andor y la iteración en solitario de Obi-Wan Kenobi.