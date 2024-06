Por Mario de Hipólito de Sande |

'Supervivientes 2024' celebró su gran final el martes 18 de junio, en la que Pedro García Aguado venció a Rubén Torres en el duelo final. Durante la gala, se pudo observar a ausencia de algunos de los concursantes de la edición, como por ejemplo, Arantxa del Sol, que lleva sin aparecer por un plató de Mediaset más de un mes. Concretamente, desde que confesó haberle dado una colleja a Ángel Cristo Jr..

Arantxa del Sol en 'Supervivientes'

Desde entonces, la presentadora no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Pero quien sí lo ha hecho es. Serrano estaba contestando a varias preguntas que sus seguidores le lanzaron a través de su cuenta de Instagram, y una de ellas era: "No entiendo por qué tu madre no puede ir a las galas y Ángel va después de la que lió y cómo se ha comportado". A lo que ella, de manera muy clara, respondió: "".

La hija de la exconcursante se quejó de que, mientras su madre había sido desligada de todo lo que tuviera que ver con la cadena o el concurso, Ángel Cristo, que fue expulsado disciplinariamente e hizo unos comentarios tan desagradables como machistas, ha continuado participando en todos los programas de Telecinco. Sin embargo, la propia Arantxa del Sol sigue sin haberse pronunciado al respecto, más allá de su felicitación a Pedro García Aguado.

Arantxa del Sol se pronuncia

Arantxa del Sol, que lleva callada todo este tiempo, ha roto su silencio para felicitar a su amigo y compañero Pedro García Aguado por hacerse con la victoria de 'Supervivientes 2024'. La actriz y presentadora escribió un comentario en la publicación conjunta de 'Supervivientes' y Telecinco. "Muchísimas felicidades, Pedro García Aguado. Qué de buenos recuerdos guardaré del programa que hemos compartido. Eres un súper senior", apuntó, confirmando que se alegra de que el haya sido el ganador.