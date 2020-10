Todas las series para ampliar el universo de 'The Walking Dead'

Parece mentira pero ya ha pasado una década desde que se estrenó en la cadena estadounidense AMC la ficción post-apocalíptica 'The Walking Dead', basada en la serie de cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. Con una popularidad que se mantiene con el paso de los años, el universo de la serie de zombies más conocida de la pequeña pantalla ha logrado cosechar una fiel legión de fans que ha dado pie a la creación de numerosos contenidos transmedia, como cómics, series de televisión o incluso videojuegos, a través de los cuales se ha ido arrojando más luz sobre dicho universo y lo que en él ocurre.

Parte del reparto principal de la primera temporada de 'The Walking Dead'

Desde su estreno en 2010, 'The Walking Dead' ha acumulado un total de diez temporadas, a las que se sumará una undécima y última, en cuyo recorrido se han incluido multitud de personajes de todo tipo desde que la producción comenzara su andadura centrada en el sheriff Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln. Aunque los fans encontrarán en el mundo de los cómics un vastísimo universo con un total de 193 volúmenes hasta la fecha, lo cierto es que las producciones audiovisuales tampoco se quedan atrás, dado que a lo largo de los años se han elaborado varias ficciones ambientadas en este universo de zombies, con distintos personajes, enfoques e historias.

'The Walking Dead' es, sin duda alguna, la producción televisiva más conocida al ser la original. Aun así, 'Fear The Walking Dead' también cuenta con cierta popularidad y este mismo mes de octubre AMC ha sumado al universo de zombies 'The Walking Dead: World Beyond'. No obstante, no son las únicas series ambientadas en este apocalipsis zombie que se han desarrollado hasta la fecha. En FormulaTV recopilamos las producciones televisivas que existen y que están en desarrollo hasta el momento, con las que los fans pueden ampliar y disfrutar el rico universo de 'The Walking Dead'.

1 'Talking Dead' (2011)

Algunos de los actores de 'The Walking Dead' en 'Talking Dead'

Casi un año después de que se estrenara la primera temporada de 'The Walking Dead', AMC lanzó una nueva iniciativa ligada a la serie que sigue vigente hoy en día: el talk show 'Talking Dead'. Se trata de un programa de televisión, presentado por Chris Hardwick, en el que los invitados discuten sobre el último episodio de la serie original de zombies después de cada emisión, al igual que en el caso de 'Fear The Walking Dead' y de 'The Walking Dead: World Beyond', tras su incorporación a la parrilla de AMC el pasado 4 de octubre. Un formato que en un principio duraba media hora pero que vio ampliada su duración a una hora tras el estreno de la tercera temporada.

Para hablar del universo de 'TWD', el programa cuenta con la visita de distintos invitados, ya sean miembros del reparto de las distintas series, celebrities que sean fans de las mismas o personas del equipo con los que descubren algunos de los secretos tras las cámaras. Además, el programa recoge preguntas de los fans y un In Memoriam con las muertes que se producen en cada episodio, algunas encuestas o un juego de preguntas sobre el capítulo en cuestión. Una buena forma de ver más allá de lo que muestra cada episodio y conocer qué entresijos esconden, además de las opiniones de algunos de los famosos ligados al universo de 'TWD'.

2 'The Walking Dead Webisodes: Torn Apart' (2011)

'The Walking Dead Webisodes: Torn Apart'

El 3 de octubre de 2011 AMC lanzó a través de la red, en su canal oficial, la webserie 'The Walking Dead: Torn Apart', que se estrenó antes del debut de la segunda temporada de la serie original. Con un total de seis episodios, la ficción contaba la historia de Hannah, nombre del famoso zombie con el que se topa Rick Grimes tras escapar del hospital. Sí, esa caminante cuya parte inferior había sido devorada hasta los huesos sin que esto le arrebatase sus ganas de devorar a otros seres humanos. El sheriff, apiadándose de ella, le pegaba un tiro en la cabeza.

De ese modo, 'Torn Apart' explora los sucesos que condujeron a Hannah a tan triste final, desde que la mujer se despertara tras sufrir un accidente de coche y no pudiera a encontrar a sus hijos, que la acompañaban en el vehículo. Una historia protagonizada por Lilli Birdsell y dirigida por Greg Nicotero, que recogía sucesos desarrollados antes de la primera temporada de 'TWD' y contaba con múltiples conexiones o referencias a dicha ficción, como la bicicleta que Rick encontró junto al zombie de Hannah y que tomó prestada para alcanzar su casa.

3 'The Walking Dead Webisodes: Cold Storage' (2012)

'The Walking Dead Webisodes: Cold Storage'

Un año después de que se estrenara 'Torn Apart', AMC lanzó su segunda webserie bajo el título 'The Walking Dead: Cold Storage', con un total de cuatro episodios que la cadena estadounidense publicó en su canal oficial, justo antes del lanzamiento de la tercera temporada de 'TWD'. De nuevo, Greg Nicotero fue el encargado de dirigir la ficción, escrita por él junto a John Esposito. Narraba la historia de Chase, un hombre que intenta salvar la vida de su hermana durante los primeros días en los que se desata el caos zombie.

Tras hallar un refugio temporal en un almacén donde conocen a un exempleado llamado B.J., Chase acaba descubriendo que no se encuentra precisamente en un lugar seguro, tal y como creía. Con el actor Josh Stewart ('The Punisher', 'Mentes criminales') en el papel de Chase y Daniel Roebuck encarnando a B.J., esta ficción cuenta con la presencia de personajes como Rick, Shane, Lori o Carl a través de unas fotografías con las que interactúa el protagonista. Además, está ambientada en Atlanta, la ciudad en la que residían dichos personajes de la serie original, manteniendo así ciertas conexiones con 'TWD' como ya hizo su predecesora.

4 'The Walking Dead Webisodes: The Oath' (2013)

'The Walking Dead Webisodes: The Oath'

En octubre de 2013, AMC sumó una webserie más del universo a su canal oficial: 'The Walking Dead: The Oath'. Tercera entrega de los conocidos como "webisodios" lanzados anualmente antes de cada temporada de la serie original, fue de nuevo dirigida, escrita y producida por Greg Nicotero y tuvo un total de tres episodios de entre siete y diez minutos cada uno. En dichos episodios se cuenta la historia de Paul y Karina, una pareja que busca ayuda para curar una grave herida tras huir de un asalto de caminantes al campamento en el que vivían.

Wyatt Russell ('Black Mirror', 'The Falcon and The Winter Soldier') y Ahsley Bell son los encargados de dar vida a la pareja protagonista en otra historia de supervivencia en el universo zombie. Una trama que, además, guarda una estrecha relación con una de las míticas escenas iniciales: el despertar del coma de Rick. Es ese mismo hospital al que llegan Paul y Karina, donde encuentran a una doctora que resiste al fin del mundo, y Rick permanece aún en cama. En esta producción descubrimos el origen de la mítica puerta del inicio de la serie, en la que Rick se encuentra inscrito "no abrir, muertos dentro".

5 'Fear the Walking Dead' (2015)

'Fear the Walking Dead'

En agosto de 2015 AMC estrenó 'Fear The Walking Dead', un spin-off de 'TWD' con el que la cadena estadounidense continuaba ampliando el universo de los zombies. Una ficción que nació de los comics y que, en un principio, se iba a desarrollar a lo largo de dos temporadas, aunque ya va por su sexta tanda de episodios, acumulando más de 70. La ficción, protagonizada por Alycia Debnam-Carey ('The 100'), Kim Dickens ('House of Cards') o Colman Domingo ('Lucifer', 'Timeless'), entre otros, acabó incorporando también actores de la serie original, como fueron los casos de Lennie James (Morgan) y Austin Amelio (Dwight), quienes se incorporaron a la ficción a partir de la tercera temporada.

Mientras 'TWD' enfrentaba a sus protagonistas al "después" de la catástrofe, su hermana "pequeña" se ambientaba en Los Ángeles desde el inicio del apocalipsis, comenzando con meros rumores hasta que se decretaba la alarma en distintas partes del mundo. Se iniciaba así un duro camino para los personajes en el que trataban de descubrir qué había sucedido, al mismo tiempo que sobrevivían y buscaban un lugar seguro mientras se desarrollan relaciones entre ellos y con quienes se encontraban.

6 'Fear The Walking Dead: Flight 462' (2015)

'Fear The Walking Dead: Flight 462'

Un mes después del lanzamiento de 'FTWD', en octubre de 2015, AMC publicó una nueva tanda de episodios a través de su canal online, esta vez basados en ese spin-off: 'Fear The Walking Dead: Flight 462'. Producida por Dave Erickson y David Wiener, contó con un total de 16 entregas de un minuto de duración aproximadamente que se estrenaban cada domingo en la web de la cadena estadounidense, durante las pausas publicitarias de los episodios de la sexta temporada de 'TWD'.

Tal y como apunta el título, esta miniserie narra la historia de un grupo de pasajeros de un vuelo comercial que ha de hacer frente a un ataque zombie en los momentos iniciales del temido apocalipsis. Una tensa situación desatada a raíz del descubrimiento de que uno de los pasajeros se ha infectado. Está escrita por Lauren Signorino y Mike Zunic y dirigida por Michael McDonough, director de fotografía de 'FTWD'. Además, su reparto está compuesto por intérpretes como Michelle Ang, Kathleen Gati, Lisa Waltz o Brendan Meyer ('The OA'), quien de hecho participó en 'FTWD', al igual que la primera de sus compañeras.

7 'Fear The Walking Dead: Passage' (2016)

'Fear The Walking Dead: Passage'

En octubre de 2016, AMC volvió a sumar una nueva serie online con el título 'Fear The Walking Dead: Passage', producida por Dave Erickson y David Wiener. La cadena repitió entonces la estrategia de 'Flight 462', creando un total de 16 episodios de una duración aproximada de un minuto (excepto el primero, de unos siete), que se iban revelando cada semana en la web de la cadena estadounidense durante las pausas publicitarias de la séptima temporada de 'TWD'.

En esta ocasión la ficción se centraba en la historia Sierra (Kelsey Scott), una mujer que se topaba con una desconocida herida en un campo militar abandonado, de nombre Gabi (Mishel Prada). A partir de ahí, la trama desarrollada por Lauren Signorino y Mike Zunic muestra el recorrido de ambas mujeres en su empeño por cruzar un túnel para hallar un lugar seguro, lejos de los zombies, al otro lado de la frontera, mientras han de lidiar con la nueva situación del novio de Gabi y el secreto que oculta el túnel que desean cruzar.

8 'The Walking Dead Webisodes: Red Machete' (2017)

'The Walking Dead Webisodes: Red Machete'

Protagonizada por actores como Anais Lilit, Jose Rosete o Michael Wayne Foster, 'The Walking Dead Webisodes: Red Machete' se estrenó a finales de octubre de 2017 con un total de cinco episodios que se incorporaron al canal online de AMC antes del estreno de la octava temporada de 'TWD'. El proyecto, dirigido por Avi Youabian y escrito por Nick Bernardone, sigue el camino del machete rojo que Rick Grimes empleó en la serie original para matar a Gareth, líder de Terminus.

La serie se remontaba a sus inicios, en la estantería de una ferretería al comenzar el apocalipsis, y mostraba las distintas manos por las que había ido pasando hasta cruzarse en el camino del conocido sheriff. Además de dicha conexión, la ficción mostraba a Joe (Jeff Kober), un superviviente cuyo grupo se cruza en el camino de Grimes en la cuarta temporada, encuentro que concluye con uno de sus compañeros muerto a manos del protagonista, dando pie a su deseo de venganza contra el antiguo sheriff. Tal fue el éxito de esta miniserie, que incluso recibió una nominación al Emmy a Mejor Corto de Comedia o Drama en la edición de 2018.

9 'Fear The Walking Dead: The Althea Tapes' (2019)

'The Althea Tapes'

En 2019, AMC siguió apostando por las miniseries ambientadas en el universo de 'TWD' e incorporó 'The Althea Tapes', cuyos seis episodios fueron incluidos en el canal de la cadena estadounidense. Por entonces, su lanzamiento se realizó con el objetivo de promocionar la quinta temporada de 'FTWD', emitiéndose entre finales de julio y principios de agosto.

Esta producción está protagonizada por Althea, personaje interpretado por Maggie Grace ('Perdidos', 'The Following') que se incorporó a 'FTWD' en su cuarta temporada. En 'The Althea Tapes' sirve como hilo conductor de las historias que recoge: Althea entrevista a distintos supervivientes del apocalipsis que comparten con ella su pasado, su situación, sus sueños o sus esperanzas en el nuevo mundo. Unos encuentros que ella grabó y que guarda con sumo cuidado, con un propósito muy claro que es revelado a lo largo de la miniserie.

10 'The Walking Dead: World Beyond' (2020)

'The Walking Dead: World Beyond'

A principios de octubre de 2020, AMC incorporó a su parrilla otra serie de temática zombie bajo el título 'The Walking Dead: World Beyond', creada por Scott M. Gimple y Matthew Negrete. Este segundo spin-off de la franquicia 'TWD' está ambientado en Nebraska diez años después de que diera inicio el apocalipsis zombie. Un entorno en el que las jóvenes generaciones no han conocido otro mundo, siempre rodeados de caminantes.

Pensada en principio para desarrollar su historia en un total de 20 episodios divididos en dos temporadas, 'World Beyond' muestra esa nueva perspectiva a través de los ojos de Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale) quienes, junto a sus amigos Silas (Hal Cumpston) y Elton (Nicolas Cantu), emprenden un viaje repleto de peligros con la intención de cumplir una importante misión. El reparto incluye a otros jóvenes intérpretes como Annet Mahendru (Huck), Al Calderon (Barca) y Ted Sutherland (Percy), además de actores más veteranos como Nico Tortorella (Felix) o Julia Ormond (Elizabeth). La ficción, además, conecta con las películas sobre Rick Grimes que AMC está preparando, a raíz del símbolo con los tres aros entrelazados que pertenece a la misteriosa Civil Republic Military y que también se ha podido ver en 'FTWD'.

11 'The Walking Dead Universe Preview Special' (2021)

Carol, Kelly, Judith y Beatrice en la décima temporada de 'The Walking Dead'

La crisis del coronavirus también tuvo su impacto sobre el proceso de producción de 'TWD', cuya undécima temporada supondrá el punto final de la mítica serie de zombies. Antes de la despedida, prevista en principio para 2022 en caso de que la temporada arranque su emisión a finales de 2021, AMC anunció su decisión de preparar seis episodios extra que se emitirían antes de la temporada final, cuyo lanzamiento se produciría el próximo año bajo el título de 'The Walking Dead Universe Preview Special'.

Dichos especiales, tal y como aclaró Kang en una entrevista para ComicBook, serían una antología, es decir, cada uno de ellos estará centrado en un personaje diferente. "Son inmersiones realmente profundas en nuestros personajes que espero que la gente disfrute", deseó la showrunner, antes de confesar que "hemos disfrutado trabajando en algo que es un poco diferente a lo que estábamos haciendo en la parte principal de la temporada diez". "Podemos presentar diferentes personas y contar estas pequeñas historias que se suman a una imagen de lo que están pasando nuestros supervivientes y que nos llevará a la temporada once", adelantó Kang. Una serie de relatos que, por el momento, tendrían a Maggie, personaje interpretado por Lauren Cohan, entre sus protagonistas.

12 Trilogía de películas de Rick Grimes (Sin fecha)

Rick Grimes en 'The Walking Dead'

Tras la misteriosa evacuación de Rick Grimes en la novena temporada de 'TWD' nada se ha vuelto a saber del destino del personaje de Andrew Lincoln, más allá de las intenciones de AMC de traerlo de nuevo de vuelta a través de tres películas dentro del universo de la producción de zombies. La crisis del COVID-19 también ha afectado a su desarrollo, aunque se ha seguido trabajando en ellas. El primero de los largometrajes contará con un guion de Scott Gimple y del creador de la franquicia, Robert Kirkman, con una trama que "realmente está avanzando. Es solo que las circunstancias actuales nos han dado un poco de tiempo extra que parece que necesitamos de todos modos", tal y como compartió Gimple.

"Queremos hacerlo bien. Hemos estado trabajando en el guion y jugando con diferentes aspectos del mismo, pero todavía es bastante pronto", confesó el guionista. Según recoge ComicBook, Gimple volvió a pronunciarse con respecto al desarrollo de las películas de Rick a mediados de octubre, momento en el que reconoció que "todo está cambiando por todas partes, así que nunca se sabe", dado que el parón por la pandemia les habría otorgado un tiempo extra para hacer descartes o apostar por nuevas ideas. "Creo que Robert Kirkman lo dijo mejor: estamos usando este tiempo para repasar, probar y considerar las diferentes direcciones en las que vamos", declaró el guionista, tras lo cual afirmó estar "tratando de perfeccionarlo".

Además, Gimple abrió la puerta a que alguno de los personajes de 'World Beyond' esté implicado en las películas. "Todo es posible. Creo que es probable que no veamos muchos crossovers en estas primeras películas pero, nuevamente, todo está cambiando. Y esto se está demorando mucho más ahora de lo que esperábamos", admitió Gimple, por lo que todo apunta a que los fans del antiguo sheriff aún tendrán que esperar para volver a ver a Lincoln dándole vida. Una afirmación que dejaría en el aire la lanzada previamente por el showrunner de la serie, Matt Negrete, cuando aseguró que las películas "implican a la gente vinculada con este símbolo de tres anillos", ya que la última vez que se vio a Grimes en 'TWD' fue subido en un helicóptero con dicho símbolo.

13 'Tales of The Walking Dead' (Sin fecha)

Zombies del universo de 'The Walking Dead'

A pesar de la próxima despedida de 'TWD', es evidente que los encargados de la franquicia aún no van a dejar de explorarla en el ámbito televisivo. Así, Scott M. Gimple, supervisor de la misma, estaría desarrollando una nueva ficción cuyo título sería 'Tales of The Walking Dead', aunque por el momento no ha recibido luz verde de forma oficial. Sería el tercer spin-off de la serie original.

En principio, este proyecto sería una antología de episodios individuales, cada uno de los cuales se centraría en un personaje diferente, ya sean completamente nuevos para el espectador o conocidos. Mostrarían el pasado de algunos ya familiares u otros relatos que deriven de la historia principal. Pequeños arcos narrativos que, en principio, no se emitirían hasta 2023, por lo que aún se desconocen los personajes afortunados que se incluirían en esta nueva iniciativa.

14 Spin-off de Daryl y Carol (Sin fecha)

Daryl y Carol en 'The Walking Dead'

A principios de septiembre, con la amarga noticia para los fans de que 'TWD' se estaba acercando a su final definitivo, llegó una nueva más que, quizás, mitigó un tanto el golpe para muchos de los fans: el hecho de que AMC había encargado un spin-off protagonizado por los personajes de Daryl y Carol, interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride. Dos más que curtidos veteranos de la serie original, dado que ambos han estado presentes desde el principio.

De ese modo, la cadena estadounidense garantizaría el regreso de ambos personajes después de que, dos años antes, tanto Reedus como McBride extendieran sus contratos con AMC a través de un acuerdo que aseguraba su futuro en la franquicia, ya fuera dentro de la serie original como fuera de ella. Una vez más, el proyecto estará en manos de Scott M. Gimple, artífice de la franquicia televisiva, a quien acompañará Angela Kang, actual showrunner de 'TWD', que desempeñaría la misma labor en el spin-off, cuyo estreno está previsto para 2023.