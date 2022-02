Amazon Prime Video parece estar satisfecha con el rendimiento que ha tenido la revisión de 'Historias para no dormir'. Contentos con su funcionamiento, la plataforma ha decidido renovar la ficción por una segunda temporada, en donde se versionarán otros cuatro episodios de la mítica serie de terror de Chicho Ibáñez Serrador. La producción de VIS, Prointel e Isla Audiovisual ya ha revelado también quiénes serán los directores.

Reparto y director de "El transplante" de 'Historias para no dormir'

Alice Waddington, Jaume Balagueró, Nacho Vigalondo y Salvador Calvo es el cuarteto elegido para darle una segunda vida a "La pesadilla"; "El televisor", "La alarma" y "El transplante", respectivamente. De estas cuatro historias, la primera en comenzar con su rodaje es "El transplante", programada para finales de febrero. Salvador Calvo no solo se sitúa a las riendas de la dirección, sino que también es el encargado del guion junto a Ignacio del Moral.

El director de "Adú", con un notable bagaje en televisión con 'Los nuestros', 'El padre de Caín' o 'Lo que escondían sus ojos', tiene entre sus filas a Carlos Cuevas, Javier Gutiérrez, Petra Martínez y Ramón Barea, quienes protagonizan "El transplante". Además, cabe resaltar que Gutiérrez conoce a la perfección lo que es trabajar con Calvo, pues ya se puso a sus órdenes en 'Lo que escondían sus ojos' y "1898. Los últimos de Filipinas".

Así es "El transplante"

"El transplante" se adentra en el género de ciencia ficción, como ya hiciera "El doble", con un futuro no muy lejano donde la sociedad vive dominada por el deseo de la juventud eterna. La vida se torna complicada para aquellos que no quieren renovar su cuerpo, y es que o eres uno de los "renovados" o te conviertes en "donante" para proporcionar tus órganos a otras personas. Es ahí donde una pareja madura entra en conflicto, pues están a punto de ser despedidos de sus trabajos si no renuevan sus cuerpos. Sin embargo, solo tienen dinero para hacer uno de los cambios.