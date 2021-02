'El hormiguero': Pablo Motos, ausente por primera vez en 15 años a causa del contacto con un positivo en Covid

La noche del lunes 1 de febrero, 'El hormiguero' vivió un momento histórico protagonizado por su presentador, Pablo Motos. Por primera vez en sus quince años de recorrido y sus más de 2.000 programas, el formato de las hormigas no contó con la presencia del valenciano al frente, sino que la emisión estuvo a cargo de su compañera Nuria Roca, después de que Motos tuviera que regresar a su casa una vez le notificaron que había estado en contacto con un positivo en Covid-19.

Nuria Roca habla con Pablo Motos durante la emisión de 'El hormiguero'

Roca fue la encargada de transmitir la noticia al comienzo de la emisión, cuando manifestó que "después de quince años, 2.261 programas, es el primer día que Pablo Motos no presentará 'El hormiguero'". "Lo primero, deciros que se encuentra perfectamente, pero ha estado en contacto con una persona positiva por Covid y, por precaución, lo hemos mandado para casa y me ha dejado a mí este bonito regalo", confesaba la presentadora, sonriente y nerviosa, tras lo cual aseguró que iban a hablar con Motos en el programa, después de que entrevistara a Maluma, el invitado de la noche.

Unas palabras de las que se hacía eco el propio Pablo, desde su casa, en un vídeo que el formato publicó en redes sociales al comenzar la emisión. "Esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que era positivo", explicaba el valenciano, quien añadió que, a dicha persona, "le acaban de hacer una PCR porque el test de antígenos no estaba claro y la PCR le sale no concluyente". "Yo me he hecho otra PCR que sale mañana y saldremos de dudas, pero igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y que mañana pueda estar con vosotros", declaró Motos, quien pudo hablar con Roca y los colaboradores del programa, por videollamada, una vez concluyó la entrevista entre su sustituta y Maluma.

"Estoy medio muerto de envidia y de miedo"

El presentador desveló entonces que "estábamos preparándonos para hacer el programa y me han dicho que he estado en contacto con un positivo", razón por la que se había ido a casa, puesto que "no quería poner en peligro a nadie". "Ha venido el médico del programa y me ha hecho un test de antígenos que ha dado negativo", explicó el presentador, después de reconocer que "me rayo enseguida" y había estado muy pendiente tanto de su respiración como de sus sentidos del gusto y del olfato. Motos manifestó su deseo de que su prueba PCR diera negativo, para después reconocer que "llevo quince años sin fallar y de repente hoy perdérmelo por esto, me duele en el alma" y mostrarse "muy agradecido" con Nuria. "Es muy fácil trabajar no solo con este equipo, sino contigo", elogió la aludida. "Han sido todos cojonudos. Estoy medio muerto de envidia y de miedo", coincidió entonces Motos, quien se despidió manifestando su deseo de "estar pronto con vosotros".