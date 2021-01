El revelador desliz de Pablo Motos en 'El hormiguero' sobre Barrancas: "¡Esto sí que es un spoiler!"

Natalia Verbeke visitó 'El hormiguero' una vez más el 19 de enero, en este caso para promocionar la nueva ficción en la que participa y que se estrena en Antena 3 el jueves 21 de enero, 'El nudo'. Era una tarea bastante complicada para Verbeke explicar en qué consistía la trama de la serie sin desvelar nada importante, pues está llena de secretos: "Me da miedo hacer spoiler", afirmó la intérprete. No obstante, ella no fue quien lo hizo, sino Pablo Motos, sobre uno de los detalles de su propio programa.

Barrancas, Pablo Motos y Natalia Verbeke en 'El hormiguero'

Después de un tiempo de ausencia, Antonio Resines volvió al programa emitido en Antena 3 para retomar su sección "El justiciero", donde utilizaron mazos tanto él como la invitada para indicar si les gustaba o no determinados temas. En este caso, el desliz de Motos ocurrió cuando hablaron de invertir en bitcoins. Barrancas fue el encargado de explicar en qué consistía este tipo de moneda virtual. Tras su explicación, el presentador le preguntaba: "Damián, ¿tú tienes bitcoin?".

"Me llamo Barrancas, acuérdate", corrigió rápidamente la hormiga. Cuando fueron conscientes de la metedura de pata de Motos, todo el plató se echó a reír. "Esto sí que es un spoiler", soltó Resines. El presentador siguió consultando a la marioneta sobre los bitcoins, al igual que el intérprete de 'Los Serrano': "Barrancas, alias...", bromeó el colaborador del programa una vez más. En esta ocasión la "mascota" del espacio se encontraba sola, pues su compañero Trancas no pudo acudir al plató al estar confinado.

Natalia Verbeke y Antonio Resines, juntos de nuevo

Después de haber sido pareja en 'Los Serrano', Natalia Verbeke y Antonio Resines volvieron a juntarse en la pequeña pantalla gracias a 'El hormiguero'. Casi 13 años después, el colaborador del espacio entraba en el plató con el rostro tapado y preguntaba a la actriz si le reconocía: "¿Te has dado cuenta quién era?¿Cómo me llamo?", Verbeke respondió rápidamente el nombre de su compañero de profesión.

"¿De qué os conocéis vosotros dos?, preguntó el presentador del programa. "Hemos sido novios en una serie", contestaron ambos intérpretes. "Me compartía con una mexicana, con nuestra querida Jaydy, estábamos ahí luchando", afirmó Verbeke. "Tú fíjate qué novias me ponían a mí ¿eh?", expresó Resines, quien recordó la sorpresa que se llevaba cada vez que el equipo de la ficción le proponía una pareja para su personaje en 'Los serrano'.