Trancas (Juan Ibáñez) vuelve a 'El hormiguero' tras dar negativo en coronavirus

La crisis sanitaria de la Covid-19 está cambiando la forma de hacer televisión, tanto en su formato como en su contenido. En muchas ocasiones, figuras importantes de algunos de los programas también se ven afectadas por el virus, como ha sido el caso de Trancas. El pasado 12 de enero, durante la visita de Juan del Val a 'El hormiguero', Pablo Motos dio paso a las hormigas como es habitual, pero para sorpresa de todos solamente apareció Barrancas. "Trancas ha estado en contacto con un positivo, y ha decidido autoconfinarse" explicó a la audiencia el presentador. Con el paso de los días, se iba dando información de la situación de Juan Ibáñez (el colaborador que pone voz y "mano" a la hormiga), pero no ha sido hasta la visita de Adriana Ugarte y Eduardo Noriega, dos semanas después, cuando se ha producido el esperado reencuentro.

Juan Ibáñez junto a sus compañeros de 'El Hormiguero 3.0'

Con la aparición de Barrancas, Pablo Motos y todos los presentes dieron paso a Trancas, que se conectó por videollamada desde su casa. Pocos segundos después, fue la propia Trancas la que dio la noticia: "Me he hecho el test, y ¡he dado negativo!". Entre aplausos y alegrías, las buenas noticias no se quedaron solamente en eso, sino que apareció al momento en el plató. "¿Pero sabéis qué es lo bueno?", decía mientras abandonaba la conexión para añadir: "¡Que mi casa está justo aquí abajo!", ya junto a Barrancas. La alegría del momento se escenificó con los besos que se dieron entre ambas hormigas y los aplausos del público y de los invitados.

La vuelta de Trancas al programa vino acompañada de los gags humorísticos que ambos personajes aportan al formato. De hecho, tras los saludos entre las hormigas, las primeras palabras de Trancas hacían referencia a algunos de los comentarios más típicos de toda persona que entra por primera vez a un plató: "¡Esto parece más grande por la tele, es alucinante!". Entre las risas de sus compañeros, Trancas admitió que les había echado de menos, que había sido duro "sobre todo para vosotros" refiriéndose a Motos y a Barrancas, y que a pesar de haber pasado su ausencia de buenas maneras, ya estaba de vuelta para poder arreglar todo el "desaguisado" que habían dejado.

La referencia al "Merlos Place"

Durante el confinamiento de Trancas, la hormiga no ha estado desaparecida al completo de sus labores en el programa. En algunas ocasiones conectaban por videollamada para poder conversar y saber la situación en la que se encontraba. Y si relacionamos televisión, videollamada y confinamiento, da lugar a uno de los eventos televisivos del pasado año: el "Merlos Place". En clave de humor, en una de esas llamadas se deja ver al fondo de Trancas a una mujer con una taza en la mano, recreando el momento de Alfonso Merlos y Alexia Rivas.