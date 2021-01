El inesperado "golpe de suerte" que hizo que 'El hormiguero' se convirtiese en un programa de éxito

El 26 de enero visitaron el plató de 'El hormiguero' Javier Gutiérrez y Karra Elejalde para promocionar su película "Bajocero". Aprovechando su paso por el espacio emitido en Antena 3, Pablo Motos quiso hacer un recorrido a sus carreras y conocer el momento para conocer en qué momento sus vidas cambiaron y tuvieron la suerte de poder dedicarse al trabajo que tanto les gusta. Tras esto, el mismo presentador contó una interesante anécdota propia.

Pablo Motos, Javier Gutiérrez y Karra Elejalde en 'El hormiguero'

El conductor relató una anécdota relacionada con el recién fallecido Larry King con la cual se vio reflejado. En sus inicios, el veterano periodista americano trabajó en una radio local y tuvo la suerte de que Frank Sinatra le concediese una entrevista: "Así fue como Larry King se convirtió en un presentador famoso. De la nada, a todo. Fue su golpe de suerte. Yo tuve uno igual", admitió Pablo Motos y añadió que en su caso, lo que convirtió al programa en el exitoso formato que es actualmente fue la visita de Will Smith.

"Nosotros hacíamos 'El hormiguero', un día vino y cantó el 'Torito bravo', la canción de El Fary, y eso me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento nada fue igual", confesó muy contento el presentador y productor del espacio. Animados con la historia de Pablo Motos, los intérpretes también contaron sus experiencias: "Cuando trabajaba en una obra de teatro y vino a vernos Álex de la Iglesia, le gustó tanto mi trabajo que me llamó para protagonizar una película cuando no había hecho casi cine", narró Gutiérrez.

Karra Elejalde quería ser fraile

Después de escuchar las historias de Pablo Motos y su compañero Javier Gutiérrez, Karra Elejalde afirmó haber tenido "muchos golpes de suerte" entre ellos mencionó su trabajo en "Ocho apellidos vascos". Sin embargo, el principal cambio que le ayudó a emprender su carrera como actor fue otro muy diferente: "Cuando hacía el servicio militar me encontré con un actor que se hacía pasar por loco. Al terminar el servicio me fui con él a la farándula con todos mis miedos". Por si fuera poco, el vasco admitió que no tenía pensado ser actor: "Sucedió, yo quería ser pelotari o fraile".