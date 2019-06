'Got Talent España 5': Dani Martínez sustituirá a Eva Isanta como jurado

Se avecinan cambios en la quinta edición de 'Got Talent España'. Mediaset ha confirmado que Eva Isanta dejará de formar parte del jurado del talent show producido por Fremantle España, tras incorporarse en la cuarta temporada como sustituta de Eva Hache. Su silla será ocupada por otro de los rostros habituales de los programas y series del grupo: Dani Martínez, presentador de 'El concurso del año' en Cuatro.

Dani Martínez, nuevo miembro del jurado de 'Got Talent España 5'

Dani Martínez completa la mesa de jurado formada actualmente por Risto Mejide, Edurne y Paz Padilla, la sustituta de Jorge Javier Vázquez desde la cuarta edición. De este modo, el humorista regresa al prime time de Telecinco tras su experiencia en ficciones como 'Aída' y 'Chiringuito de Pepe'.

El cómico aportará un registro diferente al de Isanta a la hora de juzgar a los concursantes. Curtido en programas de humor como 'Tonterías las justas, 'Otra movida', 'Sopa de gansos' o ' Dani&Flo', recurrirá a su rapidez de reflejos y su carisma televisivo para conquistar a la audiencia de 'Got Talent España 5'.

"Llego a un programa del que soy muy fan. 'Got Talent España' es un buque insignia del entretenimiento a nivel mundial y me hace muchísima ilusión compartir mesa y programa con gente a la que admiro. Llego con ganas de aprender, de dejarme llevar por el talento de la gente y, sobre todo, de divertirme. Aunque el público va a ver al Dani que siempre ha visto, este formato consigue que la gente descubra otras caras de los miembros del jurado que no conocen y estoy seguro de que no voy a ser una excepción. Será divertido y emocionante", asegura el cómico leonés.

La actriz Eva Isanta, que ha sido miembro del jurado durante la cuarta edición, ha hecho balance de esta experiencia en su trayectoria. "'Got Talent España' ha sido para mí un proceso personal y profesional muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Me ha permitido mostrarme ante el gran público tal y como soy y no como un personaje de los que suelo interpretar. Al fin y al cabo, yo soy actriz. Estoy muy satisfecha de mi experiencia en el programa, de haber abierto nuevas puertas y de haber compartido emociones vitales con profesionales maravillosos". Además, la intérprete de 'La que se avecina' opina sobre su sustituto: "Soy muy fan de Dani y le deseo lo mejor".

Arrancan los castings de 'Got Talent 5'

Tras cerrar su cuarta edición con máximo de temporada, un 25,3% y 2.571.000 espectadores, el talent show presentado por Santi Millán arranca con sus castings presenciales este verano. Fremantle España buscará nuevos talentos en Madrid (21 y 22 de junio), Barcelona (28 y 29 de junio), Tenerife (5 y 6 de julio) y, por primera vez en su historia, Málaga (14 y 15 de junio).