Gianmarco le insinúa a Adara lo que siente por ella pero le pide que se cambie de cama en 'GH VIP 7'

En la casa de Guadalix de la Sierra no dejan de generarse nuevas tramas y una de las que está centrando la atención de los espectadores en los últimos días es la que protagonizan Gianmarco y Adara Molinero. Entre los dos concursantes de 'GH VIP 7' se ha producido un inesperado acercamiento que, según muchos, podría desembocar en algo mucho más serio. ¿Se producirá finalmente el esperado beso? ¿Adara será capaz de engañar a su pareja y padre de su hijo? Por ahora todo es una incógnita pero lo que sí está claro es que el italiano está a punto de decir claramente lo que siente y prueba de ello es una intensa conversación que ambos mantuvieron en la madrugada del miércoles al jueves 31 de diciembre en su habitación. ¿Es el paso definitivo?

Adara con Gianmarco en la cama de 'GH VIP 7'

¿Tronista de 'MYHYV'?

El italiano empezó la madrugada contándole a Antonio David Flores que "tengo una conversación pendiente con Adara" y confesándole que no sabe cómo ha podido llegar a este punto con la concursante. Parece claro que el chico está evitándola, algo de lo que ella se ha dado cuenta. Por ello, minutos después de esta conversación, decidió hacérselo saber a su pretendiente pero no, no obtuvo una respuesta clara por parte de este. "Tú hoy me has visto raro, pero yo a ti también" le afirmó el chico a Molinero, mientras estaba se resignaba a mostrarse totalmente descolocada con la situación, sin entender que le pasa al chico. "Mama mía, no sé qué hacer" afirmaba este cuando se quedaba solo en la habitación, mientras Estela se acercaba a él y le recomendaba que al salir de la casa se convirtiese en tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' para "aprovechar la oportunidad que pasa una vez en la vida".

La conversación definitiva

Minutos después de este surrealista momento, Gianmarco y Adara se acostaban juntos en la cama y era entonces cuando la distancia se acortaba y la sinceridad parecía que por fin aparecía entre ambos. "¿Si tú lo sabes por qué lo preguntas?" le decía el chico a Adara a una pregunta que no lográbamos entender pero que parecía indicar que volvían a hablar de la distancia entre ambos. Después, esta justificaba con el italiano una conversación que había tenido minutos antes con el Maestro Joao: "Yo le he dicho que estaba rayada porque te notaba distante y le he dicho que a lo mejor es porque no te llevas con Hugo". Él, lejos de reconocer que esta distancia la había marcado por lo que presuntamente sentía por ella, afirmaba que "tengo mucha confusión en la cabeza, pero no es por ti, sino por el concurso. Este concurso me está volviendo loco".

¿Distanciamiento definitivo?

La conversación entre ambos terminaba unos después, cuando este le decía de forma tajante a Adara: "Eres muy mala". Ella se preguntaba la razón de esa afirmación y el italiano le dejaba claro que ella ya lo sabía. "No soy adivina", respondía Molinero, antes de que el italiano le hiciese la que posiblemente era la petición más inesperada de la noche: "Adara, mañana te cambias de cama". Ella aceptaba la petición y accedía a iniciar el que parecía que iba a ser el gran distanciamiento entre ambos... ¿pero definitivo?