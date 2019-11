Hugo Sierra, destrozado, después de las imágenes de Adara y Gianmarco en 'GH VIP 7': "Noche muy dolorosa"

Las cosas para la relación de pareja entre Hugo Sierra y Adara Molinero se están poniendo complicadas. Y es que las últimas imágenes que se vieron entre ella y Gianmarco Onestini debajo de las sábanas en 'GH VIP: Límite 48 horas' daban a entender que entre ellos está naciendo algo más que una amistad, la cual habría pasado, incluso, a mayores.

Hugo Sierra, destrozado en una de las galas de 'GH VIP 7'

El propio concursante manifestaba su pesar en su cuenta de Twitter después de la gala, escribiendo un mensaje en el que confesaba que había sido una "noche muy dolorosa". Sus palabras corroboran lo que ha comentado Marta López en 'Ya es mediodía', programa en el que ha asegurado que Hugo está "destrozado" y que ya dará las explicaciones cuando las tenga que dar.

También ha desvelado que el exgran hermano no está de acuerdo con algunas de las cosas que está contando su pareja dentro de la casa, como que ya no tenía relaciones sexuales porque él no quisiera. Según este, en boca de Marta López, se debía a que Adara estaba algo más sensible después del embarazo y él no quería molestar. Aun así, será él el que de las pertinentes explicaciones.

Las imágenes de la discordia

Que entre Adara y Gianmarco hay mucha química es una evidencia. Lo que no es tanta evidencia es que su relación haya podido ir a más, pero unas imágenes suyas en la cama, debajo de las sábanas, han dado a entender que podrían haber existido tocamientos entre ambos. De hecho, la mayor parte de la audiencia ya ha bautizado el momento como el primer "edredoning" de la casa. Además, conversaciones posteriores, como que había que hacer un cambio de sábanas, y un gesto simulando un movimiento sexual con un bote de jabón por parte de Gianmarco han ayudado a alimentar esa teoría.