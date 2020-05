Hugo Sierra no se cree el llanto de Ivana en 'Supervivientes': "Lo que quiere es que le filmen las cámaras"

El amor le ha durado solo un par de meses a Ivana Icardi y Hugo Sierra. El uruguayo terminó con su relación hace tan solo unos días, lo que sorprendió enormemente a la que en ese momento era su pareja. Sin embargo, la convivencia en estas situaciones se hace mucho más complicada y no dejan de tener varios rifirrafes, pues ella todavía sigue teniendo sentimientos hacia su compañero.

Ivana Icardi llora en 'Supervivientes 2020' por su relación con Hugo Sierra

Sin embargo, Ivana no aguanta más la tensión existente y en los últimos días ha terminado llorando en varias ocasiones. Así lo mostraba en la Palapa, asegurando que no comprende por qué su expareja la trata así: "A Hugo siempre lo he respetado a pesar de que lo hayamos dejado. Siempre he tratado de respetarlo y he seguido siendo yo misma con él. No sé qué le pasa que todo lo que digo es a mal y todo lo que hago no le gusta. No entiendo el porqué del cambio".

Icardi afirma seguir siendo la misma persona, por lo que no entiende cómo Hugo ha cambiado la concepción que tiene de ella. "Las imágenes hablan por sí solas, yo no empiezo las riñas. Pediría que no me hiciera comentarios por lo bajini cuando no están las cámaras", comentaba él. "Me dijo: 'Gracias por haber jugado conmigo'", le explicaba Sierra a Jorge Javier Vázquez.

¿Todo por las cámaras?

La concursante confiesa estar muy enamorada todavía de Hugo: "Yo solo sé que lo amo, lo he amado y ahora solo me queda aceptarlo", explica. "Me diga lo que me diga, aunque discutamos, para mí fue de verdad. Yo no le voy diciendo te amo a una persona si no lo siento". Hugo se defendía de estas palabras comentando que la actitud de Ivana solo responde a una intención: "Lo que quiere es que le filmen las cámaras".

"No necesito ni acercarme ni alejarme de nadie para ganar un concurso", explicaba Sierra a raíz de la contestación que le propinó a la participante en la que le dijo que él ya había ganado un concurso. "La que me está dejando como una mierda eres tú", afirmaba el ex de Adara Molinero. Ivana, sin comprender la razón de sus palabras, comentaba que no entendía las diferentes personalidades que guarda el ganador de 'GH Revolution': "No puedo creer las dos personas que has sido".

El presentador le pedía opinión a Elena Rodríguez por la relación que le une con Hugo. "Me da la sensación de que Ivana está aprovechando la situación porque lo ha sacado ahora y no la he visto llorar en toda la semana", aseguraba. Ivana se defendía comentando que no iba a llorar con ella porque no son amigas y Yiya se enfrentaba a la madre de Adara afirmando que no podía estar mintiendo porque esta situación le hacía flaco favor a ella.