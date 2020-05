'Supervivientes 2020': La dura imagen de los concursantes abalanzándose a por una lasaña a causa del hambre

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' llevan varias semanas en Honduras haciendo frente a los problemas que acarrea el programa, principalmente entre ellos la falta de alimento y la fuerte sensación de hambre. Para tratar de paliarlo, el programa realiza con frecuencia pruebas de recompensa para que puedan comer, pero la de la Gala 12 ha dejado una imagen que será muy difícil borrar de la memoria.

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' completan el puzzle

Para aprovecharse de la lasaña que les ofrecía el programa, los supervivientes debían completar un puzzle en la playa. Elena Rodríguez y Ana María Aldón esperaban a que sus compañeros recogieran todas las piezas. Sin embargo, en el momento de ponerse ellas a completarlo no fueron capaces de hacerlo en el tiempo establecido ni siquiera contando con la ayuda de Hugo Sierra.

Los tres robinsones no lograban colocar el puzzle de la manera correcta con las indicaciones de sus compañeros. La dirección del programa les permitió varias prórrogas para que lo cumplieran, pero ni con esas fueron capaces. No obstante, ellos no se rindieron y acabaron la prueba aunque fuera de tiempo. Debido a su dedicación, el programa decidió cederles el completo de la recompensa, por lo que podrían disfrutar de toda la lasaña.

Una dura imagen

No dio tiempo a que Lara Álvarez diera por comenzado el tiempo del que disponían para comerse la lasaña que los concursantes ya se abalanzaron sobre la recompensa. La imagen fue muy dura, y es que la fuerte sensación de hambre les hizo devorar la comida como pocas veces antes se había visto en el programa. Las ansias pudieron con ellos, lo que dejó varios trozos de lasaña sin comer y otros tanto desperdiciados. A Elena se le caía, mientras que Albert Barranco se comía los restos del suelo mezclados con arena.

Elena devora la lasaña en la Gala 12 de 'Supervivientes 2020'

Sin embargo, ya en la Palapa, fue muy criticada la actitud de algunos participantes al no haber sido generosos con sus compañeros. Algunos llevaban tiempo sin disfrutar de una recompensa y Rocío Flores ha estado unos días comiendo crudo por una prueba del pasado martes. Ivana Icardi fue la primera en mostrar su indignación contra Elena por sus ansias y su desperdicio con la lasaña, a la que se sumó Flores.

"Yo estaba delante y me has empujado. Solo te pido que la próxima vez mires más a tu alrededor, que da la casualidad de que siempre te ocurre lo mismo con los mismos", aseguraba la hija de Antonio David Flores. Elena no iba a permitir que la dejaran por egoísta e incluso afirmó haber compartido con su compañera su lata de comida el día anterior. "No decimos que no comas, solo que, si no puedes con esa porción tan grande, no la cojas", concluía Ivana.