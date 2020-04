'Supervivientes 2020': Hugo sufre un tremendo accidente que paraliza la prueba de reasignación de grupos

Después de haberse unificado, los concursantes de 'Supervivientes 2020' volvían a jugársela en una prueba para determinar a cuál de los dos equipos pertenecerían al reasignarse los grupos: si al de los mortales o al de los siervos. Para ello, comenzarían con los ojos vendados en una larga tela, se tendrían que desenrollar, pasar por encima de una red, hacer equilibrismo con un palo y finalmente coger bolas de un barril que les darían una puntuación.

Hugo Sierra nada más recibir el impacto en 'Supervivientes 2020'

Serían los chicos los que arrancarían con esta prueba. Sin embargo, nada más comenzar, mientras daban vueltas para desenrollar la venda, Hugo Sierra y Jorge Pérez chocarían fuertemente, haciendo que el primero se llevase las manos a la cara rápidamente y cayera al suelo. Al ver la gravedad, puesto que no se sabía si se había quedado inconsciente, Lara Álvarez paró el juego, se acercó al concursante y tras confirmar que Hugo estaba bien, prefirió despedir la conexión para que descansara.

Unos minutos más tarde, Lara volvía a aparecer en pantalla para explicar que Hugo había sufrido un fuerte impacto en la nariz y que, mientras se recuperaba, le darían el turno a las chicas. Sería entonces cuando las todas ellas saldrían corriendo para ganar la prueba a excepción de Yiya que no quería jugar porque no quería ser líder. Por más que Lara que explicase que no se trataba de eso, sino de reasignar los grupos, la concursante dijo finalmente que no lo había entendido "pero me es indiferente".

Así se quedan los grupos: muertos y siervos

Una vez realizada la prueba tanto las chicas como los chicos, tras asegurar Hugo que ya se encontraba mejor, se procedió al recuento de votos. Los dos con más puntos de cada sexo pasaría a formar parte del grupo de los mortales mientras que los dos que menos puntos hubiesen obtenido de cada sexo sería de los siervos. Yiya automáticamente se convertía en siervo por no haber jugado, mientras que los que se quedaban en medio, por no ser ni de los dos mejores ni de los dos peores, se jugarían entre ellos dos quién se iría a cada grupo dependiendo de sus puntos.

Con los puntos sumados, Ivana y Rocío Flores, de las chicas, y Barranco y José Antonio Avilés, de los chicos, se convertían en mortales por ser los ganadores. Por su parte, Elena Rodríguez y Yiya, de las chicas, y Jorge Pérez y Hugo, de los chicos, pasarían a ser siervos. En duda quedarían Nyno Vargas y Ana María Aldón, siendo ella la que más puntos tiene y por lo que pasaría a formar parte de los mortales.