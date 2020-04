Barranco estalla contra Avilés en 'Supervivientes': "¡Me tienes hasta la polla, eres un puto tarado!"

Las broncas que se están viviendo en Honduras entre los concursantes de 'Supervivientes' cada vez van a más. José Antonio Avilés es uno de los concursantes que más polémica están generando y ahora se ha puesto a recordar cosas del pasado de Albert Barranco y le ha acusado de querer acercarse a Rocío Flores por interés. Aunque al principio parecía que podía haber una amistad entre ambos, esto ya es cosa del pasado.

Barranco, en plena discusión y durante la Gala 9 de 'Supervivientes'

Barranco ya no soporta más que Avilés malmeta contra él y le ha empezado a afectar demasiado. El colaborador de 'Viva la vida' le pedía hablar para aclarar las cosas, pero el extronista no podía más y se negó a acercarse a hablar con él: "¿Qué quieres que aclare? ¡Me tienes hasta la polla!", le decía gritando a varios metros de distancia. "Mira lo tranquilo que estoy yo y cómo estás tú", le decía Avilés, haciendo que su compañero saltase más todavía: "Porque tú eres un puto tarado, mira lo que haces con la gente. Que no estás bien de la cabeza. Tienes un problema desde hace mucho tiempo".

Poco después y algo más tranquilo, Barranco rompía a llorar por desesperación: "Voy a acabar yo mal psicológicamente por este tío. En mi vida me he sentido tan mal con esa persona". Jorge Pérez, que estaba apoyando a su amigo, le aseguró que @Rocío sabe que no es así", y respecto a Avilés lo definió como "una persona que no le importa el daño que pueda hacer por quedar por encima".

"Los tienes cuadrados, tío"

Rocío Flores no tardó en salir en defensa de Barranco y se dirigió muy seria a Avilés: "Sabes que está débil y haces eso a propósito. Tiras a matar a todo el mundo y la primera que debería pensar que te has acercado a mí por interés, soy yo". Él se quedó extrañado con estas palabras y no dudó a la hora de comentarle: "Yo no sé para qué me he acercado a ti por interés, si yo tenía muy claro que no me ibas a dar una entrevista".

Mientras Avilés y Rocío discutían, esta daba por finalizada la conversación con un "A mí no me vas a machacar psicológicamente". Estando en directo en la gala repasando estos momentos, la hija de Antonio David Flores se dirigió a su compañero, algo cabreada, para preguntar: "¿Tú crees que te puedes tomar el derecho de decir que una persona se acerca a mí por interés cuando toda la isla piensa que te acercas a mí por interés? Joder, Avilés, es que los tienes cuadrados, tío". Finalmente, pidió de nuevo la palabra para "pedirle perdón por el machaque psicológico. Me equivoqué".