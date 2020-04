'Supervivientes 2020': Yiya enferma y acaba vomitando tras tomarse unas raíces desconocidas

El hambre causa estragos entre los concursantes de 'Supervivientes', quienes se las apañan para poder alimentarse con lo poco que tienen y lo que son capaces de pescar y recolectar de la playa. Pero la propia desesperación y las intensas ganas de llevarse algo que comer a la boca generan que se comentan imprudencias que puedan acabar afectando al estado de salud de los robinsones, como le ha ocurrido a Yiya.

Yiya acaba vomitando en 'Supervivientes'

En su búsqueda de comida, Yiya se encontró con unas raíces que por su forma se asemejaban a una cebolla. Aunque sus compañeros no confiaban en que fueran comestibles, la concursante decidió arriesgarse y cortarlas para después pasarlas por la sartén. "Nada más que tenga pinta de algo que conozco me mola", aseguraba. Pese a su sabor agrio ,como ella misma le explicó a Fani Carbajo, se atrevió a degustarlo y seguir con su descubrimiento.

Pero no salió como ella esperaba, puesto que, poco después, comenzó a vomitar y a experimentar un gran malestar. "No os podéis imaginar cómo vomita Yiya la cebolla o puerro o lo que sea, que ni es cebolla ni es puerro, tiene que ser algo malo", relataba Ana María Aldón en los totales. Sus compañeros se preocupaban por su salud, y es que era incapaz de dejar de vomitar, alegando que se encontraba bastante mal.

Muy mal cuerpo

"No sé a qué se debe el malestar porque esta mañana ya me levanté con ganas de echarlo todo por la borda, pero luego me he comido unas amputaciones de cangrejo y un cebollino que me he encontrado por ahí y tú me dirás", contaba Yiya en el programa. Sus compañeros se volcaban en que se cuidara, ofreciéndole agua y llevándole la esterilla para que se tumbara en la sombra a descansar.