Hulu ficha a Selena Gomez para la comedia 'Only Murders in the Building' y renueva 'Love, Victor'

Tras las renovaciones de 'Ramy' y 'The Great', Hulu seguirá apostando por potenciar su apartado de comedia. Así lo demuestra el fichaje de Selena Gomez por 'Only Murders in the Building', la sitcom en la que la joven estrella compartirá elenco y obsesiones criminales con dos leyendas como Steve Martin y Martin Short. Además, la plataforma de streaming ha ofrecido novedades acerca de otros títulos existentes y ha anunciado otro proyecto liderado por Elle Fanning.

Selena Gomez en "Día de lluvia en Nueva York"

Pero primero vamos a centrarnos en 'Only Murders in the Building', que finalmente ha completado su tridente protagonista con la inclusión de Gomez, que también ejercerá de productora ejecutiva en la ficción. Como indica TVLine, esta inédita sitcom está centrada en tres completos extraños cuyos destinos convergen debido a su pasión por el true crime, tanto que se ven inmersos en uno de esos enrevesados misterios.

En cuanto a la otra novedad que podrá verse próximamente en el servicio de Disney, 'The Girl From Plainville', cabe destacar que contará con Fanning en el rol protagonista, doblando su compromiso con Hulu tras la buena acogida de 'The Great'. En esta ocasión, interpretará a una joven condenada por promover el suicidio de su pareja. Este relato está inspirado en el caso real que llevó a Michelle Carter a prisión en 2017, que ha sido adaptado al medio televisivo por Patrick Macmanus ('Homecoming') y Liz Hannah ('Mindhunter').

Adoptada y renovada

El salto de 'Love, Victor' de Disney+ a Hulu dejaba al spin-off de "Con amor, Simón" en una situación comprometida, ya que había sido desarrollada para una plataforma especializada en contenido familiar, para después mudarse a un hogar más abierto de mente, y por lo tanto más acorde con su temática de exploración personal y sexual. Finalmente, ese cambio de logo no ha supuesto un escollo de cara al futuro de la ficción romántica, que ha sido renovada por una segunda temporada en la que Victor vivirá una nueva realidad familiar tras el desenlace de la primera.

Por último, Hulu ha ofrecido más detalles de cara a la temporada otoñal. A los lanzamientos de 'Woke' y la segunda entrega de 'PEN15' en septiembre hay que sumar ahora los estrenos de 'Monsterland' (2 de octubre), una antología fantástica con la presencia de Taylor Schilling, Mike Colter o Kaitlyn Dever; el reboot de 'Animaniacs' (20 de noviembre), que revivirá el clásico de la animación infantil noventera; y 'No Man's Land' (18 de noviembre), un drama que transcurre en la devastada Siria.