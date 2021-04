Para celebrar el quinto aniversario de 'First Dates', Ibai Llanos volvió a acudir uno de los espacios más conocidos de Cuatro. El famoso streamer estuvo por una noche haciendo su propio formato de citas junto a sus amigos en las instalaciones del programa. Sin embargo, en esta ocasión, el youtuber visitó a Carlos Sobera y al equipo como invitado especial. Con el típico fondo, el comentarista afirmó que no tenía pareja actualmente, pero que había estado "enamorado": "Soy un fracaso en el amor, pero intento aconsejar cosas que luego yo no aplico".

Ibai Llanos en 'First Dates'

Por otra parte, el streamer admitió que tenía "especial cariño" al programa porque lo ve mucho su abuelo: "Es curioso, no ve nada en la tele, es muy de pueblo, pero le gusta 'First Dates' como él dice... Le tenía cierta adicción y no cenaba hasta que no terminaba y yo le decía 'abuelo que esto termina a las once'", narró Llanos, quien insistió que le cogió "mucho cariño" al espacio porque en su casa siempre se ha visto.

Teniendo a uno de los comentaristas más conocidos de internet, el equipo de 'First Dates' no quiso perder la oportunidad de preparar una sala especial para que el streamer viese una de las citas. Al igual que hizo en su versión del formato, Ibai Llanos siguió con detenimiento la velada entre Sara y Mario: "Me gusta esta pareja. Me transmite buena vibra", afirmó el youtuber.

Ibai Llanos comenta una cita de 'First Dates'

Mientras Carlos Sobera daba la bienvenida a Sara y Mario, Ibai Llanos analizó el encuentro. Al conocer cómo se iba a llamar su cita, Sara mencionó que Mario es un nombre que siempre había querido poner a su futuro hijo: "Sara frena que vas muy rápido", lanzó el youtuber, quien pensó en su abuela cuando vio que el joven tenía una cruz en la cara tatuada: "Cómo te vea mi abuela, Mario".

El streamer se partía de risa al saber que Mario no había tenido pareja oficial nunca y el joven lo asociaba a sus amigos: "¿Te gusta alguno de tus colegas? ¿Te has enrollado con alguno de tus colegas? No pasa nada, yo lo he hecho, admítelo", afirmó Llanos desde la sala, quien se metió con el joven por haber dado demasiados datos personales: "Da el DNI y el Paypal, y así te robamos", bromeó. Finalmente, el youtuber sirvió a la pareja el postre y les dio una grata sorpresa.