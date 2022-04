Todo acaba por llegar a su fin y lo mismo terminará por ocurrir con 'Cuéntame cómo pasó'. Aunque todavía no hay nada claro acerca del final de la serie, hace unos días conocíamos que RTVE estaba estudiando ponerle fin con una temporada más corta o una TV Movie. Sin embargo, Ganga Producciones aseguraba no tener constancia de ello y la Corporación indicaba que todavía no había una decisión tomada.

Ana Duato e Imanol Arias en la presentación del capítulo 400 de 'Cuéntame cómo pasó'

El siguiente en hablar al respecto ha sido Imanol Arias. Durante la presentación del episodio 400 de la longeva serie, el actor ha asegurado que el final no será como se ha comentado. "Nada de lo que oigáis va a suceder tal y como lo oís. Sucederá algún día porque no somos eternos, pero no como lo oís", explicaba al inicio de su intervención, llevándose un sonoro aplauso por parte de los asistentes.

No obstante, no es sorprendente que RTVE estudie buscar el modo de que 'Cuéntame cómo pasó' llegue a su final. Las últimas temporadas han firmado unos datos alejados de los que la serie ha mantenido bien arraigados durante casi dos décadas y prueba de ello es, por ejemplo, el estreno de la vigésimo segunda temporada, cuando anotó su mínimo histórico con un 7,5%. No obstante, cabe señalar que La 1 tampoco está pasando por su mejor momento y su programación ha sufrido, de manera generalizada, un bajón.

Las emotivas palabra de María Galiana

Regresando a la presentación del episodio 400, Imanol Arias le cedió el micrófono a María Galiana para que hablara frente al público. "No se trata de hacer un récord, no se trata de llegar a la altura de otras series famosas mundiales. Se trata de que reconozcamos que nosotros hemos hecho una maravillosa y extraordinaria labor y estamos haciendo algo que la gente valora mucho, que es reconocerse en lo que está viendo en la televisión", expresaba la actriz de Herminia.