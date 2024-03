Leticia Sabater, fichaje bomba de 'Tu cara me suena 11' en Antena 3

Por Redacción |

Las luces del clonador de 'Tu cara me suena' vuelven a encenderse. Después de cerrar su décima edición con una fantástica media de 18,9% de cuota de pantalla, siendo líder de la noche de los viernes, el exitoso formato de Gestmusic (Banijay Iberia) ya graba sus nuevas entregas desde el lunes 11 de marzo de 2024 en el plató ubicado en San Just Desvern (Barcelona). Aunque todavía no hay fecha oficial para su estreno, el programa aterrizará muy pronto en la parrilla de Antena 3, previsiblemente cuando 'El desafío' finalice su temporada.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Leticia Sabater será la invitada estrella de una de las galas de 'Tu cara me suena 11'. La catalana se meterá en el clonador del programa para transformarse en una destacada artista que dejará en shock a la audiencia. Con una extensa trayectoria como presentadora, actriz, concursante de realities y cantante a sus espaldas, la polifacética artista explora nuevos horizontes lejos de Mediaset con su salto a Atresmedia. Si se cumple la tradición, esta actuación podría abrirle las puertas del formato y convertirse en concursante oficial de futuras ediciones.

Conquistando territorios lejos de Mediaset

Pero esta no es la primera vez que Gestmusic pone el ojo en Leticia Sabater. En 2015, el pulsador quiso que la humorista Yolanda Ramos se metiese en la piel de la cantante para interpretar 'La salchipapa', siendo una de las actuaciones más recordadas de la historia del talent show. Ahora, la presentadora pasa de imitada a imitadora con un espectáculo que no dejará indiferente al público. Un giro en su carrera que podría ser su trampolín para probar suerte en otro tipo de formatos de entretenimiento, como 'MasterChef Celebrity' o 'El desafío', entre otros.

Actualmente, la cantante atraviesa un dulce momento profesional, ya que se encuentra preparando su tradicional single veraniego y tiene más de 100 fechas cerradas para realizar conciertos en este 2024. Una vez más, Leticia Sabater no deja de sorprender.