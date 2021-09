Iñaki Gabilondo ha anunciado por sorpresa en una entrevista íntima con Aimar Bretos para 'Hora 25' (Cadena SER) su retirada definitiva de la radio. En lo que parecía ser una entrevista más, el periodista y también exdirector de programas de la SER como 'Hoy por Hoy' o el mismo 'Hora 25', se ha despedido con serenidad de los micrófonos tras casi 60 años de intensa trayectoria profesional.

Iñaki Gabilondo durante su entrevista con Aimar Bretos en 'Hora 25'

"Estoy contento de estar aquí. Contento de que sea aquí donde podamos hacer el adiós. A esto vengo". Aunque su despedida ha pillado por sorpresa a muchos, ya comenzó a distanciarse de la radio de manera discreta a principios de 2021 cuando también, inesperadamente, dejaba su sección diaria de análisis político en el programa 'Hoy por Hoy' para acudir tan solo una vez por semana.

"Aquí cuando dejé de hacer los comentarios seguramente debería haberlo dejado todo. Forzamos un poco más en el 'Hoy por Hoy', pero en mi corazón quedó claro que había llegado el fin", confesaba Gabilondo, que también confirmaba su continuidad en su otro hogar creativo, Movistar+, donde todavía tiene contenidos pendientes de producción y estreno.

Emotiva despedida

"Hacerse mayor es un proceso de despedida. Yo voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya, me estaba aburriendo de mí", ha afirmado entre risas el veterano periodista, quien durante su despedida recibía en directo el apoyo de dos conocidas compañeras de profesión: Ana Pastor y Mamen Mendizábal.

"No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo", afirmaba sobre Gabilondo la expresentadora de 'Más vale tarde'. Por su parte, Ana Pastor aseguraba sentirse confusa ante la despedida del periodista. "No nos podemos permitir un país sin el análisis de Iñaki. No está en la trinchera nunca. Es una sensación de pérdida", manifestaba la presentadora de'El objetivo'.