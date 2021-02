Iñaki Gabilondo emociona a Mamen Mendizábal contando la lección que aprendió de su padre

Los inicios de diferentes profesionales del ámbito audiovisual es uno de los temas principales en 'Palo y astilla', el formato emitido en laSexta dedicado a la historia familiar de los entrevistados por Mamen Mendizábal. Uno de los programas fue protagonizado por Iñaki Gabilondo, el cual consiguió que la periodista se emocionase con una de las historias que narró sobre su juventud.

Iñaki Gabilondo y Mamen Mendizábal en 'Palo y astilla'

El periodista explicó que sus padres hacían "un gran esfuerzo" para poder pagar los estudios a él y a sus hermanos, y que lo último que quería era "malgastar ese dinero que le daban para vivir en Pamplona" durante su etapa universitaria. Gabilondo, junto con otros compañeros, organizó una excursión para acudir a un evento con motivo del centenario de Velázquez, en el que un profesor les recibiría y les hablaría del artista. A la hora de pagar el autobús que les llevaría a su destino, varios de los estudiantes no pusieron el importe solicitado y por lo tanto fue el comunicador quien tuvo compensar los gastos.

Gabilondo tuvo que pedir dinero a su padre; algo que nunca quiso, pero no le quedó más remedio. Antes de encontrarse con él, el periodista admitió que estuvo muy nervioso por lo que pudiese pensar su progenitor, temiendo que creyese que había cometido alguna "golfada". Sin embargo, el hombre no dejó que su hijo le explicase el motivo por el que le había pedido ayuda, simplemente le metió el dinero en el bolsillo: "Me dijo: 'Confío en ti', y se fue". Mamen Mendizábal no pudo evitar emocionarse al escuchar las palabras del locutor: "No está mal. Ahora voy a llorar yo", confesó la presentadora.

La lección que aprendió

Después de contar su anécdota, Iñaki Gabilondo quiso hacer una reflexión sobre la educación, los valores y la forma de transmitir la responsabilidad. El periodista afirmó que hay multitud de libros hablando sobre el tema y grandes discursos que lo tratan a fondo. Sin embargo su progenitor fue capaz de enseñarle todo eso gracias a su acción: "Mi padre no sabía pronunciar formidables discursos, pero con esto que te acabó que contar, expongo la lección que me dio". Mamen Mendizábal, visiblemente emocionada, afirmó con seguridad que se trataba de una lectura muy bonita.