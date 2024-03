Por Mario de Hipólito de Sande |

El programa 'Y ahora, Sonsoles' conectó en directo con el director de 'Equipo de investigación' para promocionar la entrevista realizada Alín, quien fue el último novio de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno. La familia de Cristina siempre ha cuestionado la versión oficial de su muerte, que se declaró como accidental, al igual que muchos de sus seguidores. Por este motivo, se ha decidido llevar a cabo esta entrevista con su expareja, quien además fue la última persona que la vio con vida.

Valeria Vegas y Rebeca Haro en 'Y ahora, Sonsoles'

Una vez realizada esa conexión, Rebeca Haro cambió de sección, y entre los nuevos colaboradores se encontraba Valeria Vegas , que fue. Tras escuchar las palabras de Bérnar Giménez, autor de la entrevista,. "Voy a apuntar algo, porque me toca de cerca, porque se ha hablado de una persona que yo conozco,. Y nada...", apuntó la periodista. Mientras hablaba,, lo que aumentó la frustración de Vegas. "No, lo siento. Si un delincuente tiene que hablar, que el delincuente...y tienes que escucharlo y pasar como si nada... España va a decir: '¿Esta señora es gilipollas?'. Y no lo soy", comentó dirigiéndose a él.

Ante este arranque, Haro le dio la oportunidad de expresarse con calma. "Perdón, pero es que es una cuestión de ética. Los delincuentes si hablan tienen que hablar para contar la verdad. No esto de su verdad... Estoy a favor de que a la gente se le pague, que la gente... Bueno, mira, me voy a callar, porque alimento...", explicó Valeria Vegas, mostrando claramente su incomodidad. Haro decidió finalizar el tema recordando que el 29 de marzo se emitiría en 'Equipo de investigación' la controvertida entrevista.

Autora de las memorias de Cristina Ortiz

Además de ser amiga cercana de La Veneno, Vegas recopiló todas las memorias en un libro titulado '¡Digo! Ni puta ni santa'. Javier Calvo y Javier Ambrossi se inspiraron en este trabajo para crear su serie 'Veneno'. Por lo tanto, estas memorias y, por tanto, la labor de Vegas, b> han sido cruciales para dar voz a la historia de Cristina Ortiz, una mujer muy incomprendida en su época que a día de hoy se ha establecido como un icono.