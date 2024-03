Por Beatriz Prieto |

Tras días dando voz a los supuestos fraudes nacidos a raíz de la Ley trans con varios militares de Ceuta, 'Y ahora, Sonsoles' vivió la tarde del jueves 7 de marzo un momento de lo más tenso con la visita de Francisca Javier, una exmilitar que habría cambiado de género, junto a su actual pareja Nuria. Sus declaraciones hicieron saltar a una indignada Valeria Vegas, en un tenso encontronazo que acabó con Sonsoles Ónega pidiendo que apagaran sus micrófonos y que fue cortado de la emisión incluida en Atresplayer mientras se hacía viral en redes sociales.

Valeria Vegas se enfrenta a una invitada en 'Y ahora, Sonsoles'

Vegas saltó contra el programa cuando Nuria declaró que el médico "nos advirtió de las repercusiones" del tratamiento con hormonas "y ahí fui yo la que le eché para atrás". "Ya, hay cosas que no se pueden decir.", recriminaba la colaboradora, en referencia a todos los militares que habrían cambiado de género. "¿Me deja terminar de hablar?", replicó Nuria, recibiendo la negativa de la colaboradora, "porque". "Está diciendo cosas incorrectas", reprochó Vegas, antes de preguntar "qué tipo de disforia tiene", es decir, "qué rechazo le produce el espejo", sin recibir respuesta.

"Yo entiendo que pueda sentar mal, que haya gente que no lo entienda, pero esto es una ley y es lo que hay", intervino Francisca, para después aludir sin pudor a la Ley de violencia de género, por la que según ella "una mujer dice una cosa y es verdad sí o sí. Guste más o guste menos". Vegas explicó que "desde el minuto uno había muchos intereses en tirar" la Lay trans, algo que no ocurría por ejemplo con la del divorcio, porque beneficiaba a cualquiera: "Pero aquí es una ley donde un colectivo saca cabeza, se le da unos derechos y eso molesta". "Valeria, de todas formas a ti te queda claro el posicionamiento del programa, ¿no? Estamos denunciando posibles abusos", recalcó entonces Ónega.

"La obligación de no traer gentuza"

La colaboradora confiaba en "que en el programa, si hay un fraude, se va a destapar", por lo que la presentadora argumentó que "traemos a los testimonios que creemos que tienen una historia", en el caso de Francisca, "reclamar la custodia de su hijo como mujer". "Decir que tiene disforia de género es un poco cruento. Se saben toda la ley de arriba abajo. Lo que quieren es polémica y yo soy poca amiga de las polémicas. Hay gente que las necesita para venir a la tele", criticó Vegas, a quien se sumó la madre de un chico trans a quien también habían invitado, indignada con que "personas como usted se aprovechen de la debilidad de personas cuyo camino es muy duro".

La indignación creció cuando Francisca comparó su "manifestación como mujer" con "las lesbianas que no se depilan". "Basta ya, los medios de comunicación tienen la obligación de no traer gentuza", saltó la colaboradora, a lo que añadió que "esto no puede ocurrir en un plató en 2024". "Igual que hay 148.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas y no es verdad", soltó Francisca, colmando el vaso. "Hasta ahí podíamos llegar. ¡Eso sí que no!", estalló la presentadora, al igual que Vegas. "¿Sabe lo que le digo? A este programa han venido todos y no me he arrepentido nunca de traer a nadie. A usted, sí", añadió Ónega, para después pedir "que le corten el micrófono" y recordar a las invitadas que "aquí mando yo. Y para decir barbaridades, decido si las quiero escuchar o no".