No es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe halagos por su aspecto físico. En julio de 2021, durante una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC, los espectadores norteamericanos quedaron rendidos ante la apariencia del socialista y llenaron las redes sociales con mensajes diciendo: "He is hot" ("está bueno") o "good looking man" ("tiene buena apariencia").

Pedro Sánchez en la gala de los Premios Goya 2020

Sin embargo, lo que sí debió extrañar al responsable del Gobierno es que, en su día, los elogios vinieran de parte de una política del Partido Popular, exactamente de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En efecto, hubo un momento en la historia de España en el que Aguirre se refirió a Sánchez como "el guapo" y, a este, ese comentario no le sentó nada bien.

Tal y como ha contado la expolítica en el plató de 'Todo es mentira', en el año 2014, cuando hubo un congreso para elegir al Secretario General del Partido Socialista, Aguirre fue preguntada durante una rueda de prensa por su opinión sobre el nuevo secretario del PSOE, Pedro Sánchez. Ella, por el nombre, no le reconoció, y es que, la expresidenta solamente conocía a Sánchez como "el guapo". "Yo dije: '¿Quién es el nuevo secretario del PSOE?'. Y me respondieron que era Pedro Sánchez. Me quedé como: 'Pero, ¿quién es Pedro Sánchez? ¿El guapo?'", preguntó la del Partido Popular.

Pedro Sánchez le respondió enfadado

Estas declaraciones de Aguirre llegaron a los oídos de Pedro Sánchez y este no dudó en llamarla y decirle que le parecía fatal que le hubiera calificado como "guapo". En ese momento, tal y como ha contado en plató la concursante de 'Celebrity Bake Off España', ella no salía de su asombro "Yo le dije: 'oye pero si te hubiera llamado feo, entiendo que te enfadaras, pero esto tampoco es para tanto'". Lo cierto es que, posiblemente, ese haya sido el único elogio que ha recibido Sánchez de Aguirre a lo largo de su carrera política.