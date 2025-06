Inés Hernand se despide de 'La familia de la tele': "No hay necesidad de televisar una agonía"

Por Roberto Ponce López |

La familia de la tele ' ya es historia, tras poco más de un mes en el que el programa ha sufrido problemas de audiencias, presiones, cambios y rumores, el magacín. Tras ese anuncio oficial han comenzado a llegar las despedidas por parte del equipo. Una de las que ha querido hacer público ese adiós y, ha sido Inés Hernand

La influencer y presentadora del programa de La 1 ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde se despide del formato, y donde habla sobre todo lo que ha vivido. "Hoy ha acabado 'La familia de la tele'. Tras seis semanas y media leyendo tantas palabras alrededor del formato me apetecía compartir con vosotros y vosotras las mías", comenzaba diciendo Hernand.

Tras ello, daba las gracias y pedía perdón por no haber conseguido llegar a las expectativas. "Me gusta creer y confiar cuando percibo que alguien se atreve a hacer algo distinto. Con esa premisa accedí al formato y me encontré, como muchos de vosotros, con un programa que ha transitado bastantes escenarios que se alejaban, quizás, de una expectativa colectiva", continuaba explicando la expresentadora del magacín.

Acto seguido, comentaba lo que ella esperaba que fuese el tipo de televisión que harían, Hernand decía: "Una televisión diversa, divertida, intergeneracional, didáctica, transgresora (...), con los personajes de épocas anteriores que todos conocemos practicando otros contextos totalmente distintos". Pero este punto de partida para el proyecto ha sido una quimera a la que no se ha conseguido llegar.

La presentadora pidió perdón por no haber conseguido nada de esto, a pesar del trabajo que han realizado y de los grandes profesionales que les rodearon en 'La familia de la tele', a los cuales agradeció en el vídeo. "Si tengo algo claro es que si algo no funciona en televisión lo mejor que se puede hacer es cancelarlo. No hay necesidad de televisar una agonía", comentaba sobre ese afán que tuvo RTVE en tratar de continuar con un programa que semana tras semana no funcionaba e iba a peor. "Es como la vida misma, a veces las cosas salen bien y otras veces no", concluye sobre este tema en el vídeo.

Tras dar las gracias a todos los que han trabajado con ella, y sobre todo a RTVE por haberle dado la oportunidad de estar en ese proyecto, el vídeo acabó con un posdata muy interesante. "Otro día hablaremos de mi corto paso por la prensa del corazón, la cual me ha ofrecido otra perspectiva del oficio, muy interesante por cierto. Así como he podido palpar el clasismo hacia cierto tipo de contenidos", concluía la madrileña, citando a sus fans a estar atentos porque aún tiene mucho de lo que hablar tras su paso por 'La familia de la tele'.

También quiso dar un zasca al Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular quiso mofarse del fracaso de RTVE con 'La familia de la tele', a la vez que atizaba al presidente del gobierno. "La única familia que nos cuesta más que 'La familia de la tele' es la familia de Sánchez", publicó en X la cuenta oficial del partido. Inés Hernand no ha pasado por alto este comentario y ha contestado dándoles un zasca. "Claro, porque la familia Ayuso (caso Avalmadrid y caso Quirón) cobró en monedas de chocolate sino nos ganaba a todos. Poneos a currar, haced el favor. Que más imputaciones que vosotros no tiene nadie", contestó la también abogada.