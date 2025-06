El equipo de 'La familia de la tele' analiza su "mayor fracaso": "Era una tortura ver las audiencias"

Por Sandra Alcaide Barrón |

El programa del martes 17 de junio de ' La familia de la tele ' iniciaba con los presentadores anunciando que esta sería. "Muy buenas tardes. Nosotros siempre hemos sido más de la penúltima que de la última. Por eso hoy queremos compartir con todos vosotros, o, que hoy es nuestro penúltimo programa", decía María Patiño . Además también se acordaba de las duras palabras de CCOO, respondiendo de manera clara: ", el otro día dijo una gran nutricionista que los yogures caducados pueden llegar a durar hasta 10 años".

Aitor Albizua continuaba con el discurso de su compañera, afirmando que lo habían intentado por todos los medios: "Lo hemos intentado y no se ha podido. Nos hemos reído, hemos llorado, lo hemos pasado mal, nos hemos peleado algunas tardes, pero, bueno, así es la televisión". Esto daba paso al programa que, lejos de mostrar a los colaboradores tristes o apenados, reflejaba más bien alivio y felicidad.

Kiko Matamoros y Belén Esteban en 'La familia de la tele'

Kiko Matamoros también quiso abrirse y agradecer a TVE, a los trabajadores de detrás de cámaras y al público. Por otra parte, también admitía sentirse en parte aliviado: "También voy a decir otra cosa: psicológicamente me siento descansado. Era una tortura ver cada mañana las audiencias, era una tortura intentar y darle vueltas al proyecto y a las cosas sabiendo que no dependen de uno. Qué podríamos mejorar, qué estaba fallando, que si los horarios moviéndonos constantemente...". Además, tanto el colaborador como Belén Esteban lo calificaron como "su mayor fracaso profesional".

"Se acaba 'La familia de la tele' pero yo creo que para este equipo es un 'hasta luego' y lo tengo cada vez más claro", aportaba Belén Esteban. Alba Carrillo, por su parte, se negaba a ver el proyecto como un fracaso: "Tú puedes en un proyecto profesional darlo todo y no funciona y no pasa nada. Yo no lo veo como un fracaso".

Inés Hernand en 'La familia de la tele'

María Patiño se sincera sobre su relación con Inés Hernand

María Patiño confesaba a la audiencia y a Inés Hernand los problemas que había tenido con ella, y que tanto revuelo habían causado en redes: "He tenido momentos muy jorobados en el programa. He visto enemigos donde no los hay. He creído que tenía un problema con Inés Hernand y he estado a punto de perder el control con ella incluso un día en plató. Ahí es donde te das cuenta que no puedes pensar en lo que tú sientes, en lo que tú crees que es o no justo porque realmente este programa no era de María Patiño, era el programa de 'La familia de la tele'".