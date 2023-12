Así se grabó el discurso navideño de Inés Hernand para FormulaTV

FormulaTV |

Un año más, desde FormulaTV hemos querido volver a hacer la competencia al discurso del Rey Felipe VI lanzando nuestro particular mensaje de la Reina. Para ello, hemos contado con la participación de la presentadora Inés Hernand, quien se ha dirigido a su querido pueblo para felicitarle las fiestas navideñas rememorando los mejores momentos televisivos de este 2023.

La conductora de 'No sé de qué me hablas' y de las dos primeras ediciones del Benidorm Fest ha hecho un repaso al final de míticos programas de la televisión como 'Sálvame' y al desenlace de 'Cuéntame cómo pasó', ficción que echa el cierre tras 23 temporadas en la parrilla de La 1. Aunque no todo han sido despedidas en 2023, ya que han vuelto formatos como 'Operación Triunfo'. Además, nuestra reina también ha recordado el caso Daniel Sancho, un suceso que ha ocupado gran parte de los minutos de la pequeña pantalla durante este año.

Si te ha pasado como a nosotros, que nos hemos quedado con ganas de más, aquí tenéis el making of de la grabación y algunas escenas eliminadas del montaje final del mensaje navideño, donde Inés Hernand saca a relucir su característica naturalidad. No se nos ocurre mejor forma de pasar estas fechas tan señaladas que disfrutando de los momentos más divertidos del rodaje de esta pieza.