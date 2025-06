El inesperado cameo de Javier de Hoyos con Plex en el último vídeo de 'La vuelta al mundo'

Por Almudena M. Lizana | |

Posiblemente no haya ni un solo influencer español que no conozca a Javier de Hoyos . A muchos de ellos no les hace ni pizca de gracia que el periodista comparta los salseos de los famosos y los creadores de contenido a través de su cuenta de TikTok, pero

Uno de ellos ha sido el famosísimo youtuber Plex, protagonista de decenas de vídeos de Javier de Hoyos. Las exclusivas y las últimas horas del nuevo copresentador de 'D Corazón' sobre el zamorano y sus amigos hicieron que la figura del creador de contenido de salseo fuera un gag recurrente en 'La vuelta al mundo 3', la serie de YouTube en la que Plex ha viajado por distintos países en 80 días. Las bromas, muy recurrentes sobre todo cuando el grupo de Plex recibía la visita de Juan Beato y Erra Aslani, se transformaron en respeto por parte del youtuber cuando Javier de Hoyos no se hizo eco de una información falsa relacionada con su vida sentimental.

Javi Hoyos en el último vídeo de Plex

Mientras Plex estallaba contra 'Tardear' de Telecinco, el Toro mandaba un mensaje de agradecimiento al periodista del corazón. "Quería hacer mención especial a Javi Hoyos, que siempre nos lo hemos tomado a meme o a risa y ayer fue el único que corroborando que la información no era real, no hizo ningún TikTok al respecto solo por las visitas. Javi, te has ganado mis respetos demostrando que si algo no lo sabes claro o si una información te llega y sabes que no es real, no lo subes", declaraba Plex en uno de sus vídeos.

El giro de guion ha llegado cuando, tras semanas esperando una resolución de 'La vuelta al mundo 3', Plex ha colgado la mitad del último vídeo de la serie. En él aparece por sorpresa Javier de Hoyos, haciendo un cameo inesperado y formulándole todas las preguntas que circulan en redes sociales sobre sus relaciones amorosas, Jopa, Borja o Lili, como si de una pesadilla de Plex se tratase.

Plex y Javi Hoyos posan juntos en el rodaje del último vídeo del youtuber

Sabe guardar secretos

La intervención del tiktoker de salseo no ha tardado en hacerse viral y el propio Javi Hoyos ha contado su experiencia en el rodaje del vídeo. "Mucha gente os hacéis una idea distorsionada de mí. Soy casi igual de alto que Plex, que mide 1,97 y yo mido 1,90", empezaba contando el periodista. "Honestamente, no voy a contar nada de lo que ocurrió ese día de rodaje. Aunque me guste mucho el salseo, soy muy respetuoso y y también me gusta que la gente con la que estoy pueda confiar en mí", zanjaba, dejando claro que también sabe guardar secretos a pesar de ser prensa rosa.