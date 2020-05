'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 12

'Operación Triunfo 2020' comienza su recta final. Tras la expulsión de Bruno Alves, el talent show de Televisión Española y Gestmusic encara su penúltima gala. Será en una entrega donde conoceremos el nombre de los dos concursantes que se unirán a Nia Correia, Hugo Cobo y Eva B como finalistas de la undécima edición. Anaju, Flavio, Maialen y Samantha se juegan su plaza en la final del concurso y, por lo tanto, su posibilidad de convertirse en los sucesores de Famous como ganadores del programa.

Nia, Eva y Hugo, los finalistas de 'OT 2020'

Una semana más, Noemí Galera junto a Manu Guix e Ivan Labanda han sido los encargados de comunicar este jueves, 28 de mayo, el reparto de temas de la Gala 12 de 'Operación Triunfo 2020'. En la semifinal, además de los temas en solitario de los aspirantes a finalistas, los triunfitos también cantarán en dúos y tríos, así como junto a artistas invitados.

Nia interpretará junto a Blas Cantó el tema "Hoy tengo ganas de ti" de Miguel Gallardo, que ya cantaron Elena Gadel y Miguel Nández en 'OT 2'. Hugo cantará con Miki Núñez el tema "Me vale", que el representante de España en Eurovisión 2019 grabó durante el confinamiento. Mientras que Eva actuará junto a Guille Milkyway, profesor de Cultura Musical en 'OT 2017', para cantar "El momento" de La Casa Azul.

Reparto de temas de la Gala 12

· Tema grupal: "Lay All Your Love On Me", de ABBA

· Anaju: "Nana del Mediterráneo", de María José Llergo

· Flavio: "Vi", de Pablo López

· Maialen con Bruno a la percusión: "Si te vas", de Extremoduro

· Samantha: "Something's Got A Hold On Me", de Etta James (Versión de Christina Aguilera)

· Eva con Guille Milkyway: "El momento", de La Casa Azul

· Hugo con Miki Núñez: "Me vale", de Miki Núñez

· Nia Correia con Blas Cantó: "Hoy tengo ganas de ti", de Miguel Gallardo

· Nia, Anaju y Samantha: "R.I.P." de Sofía Ryes, Rita Ora y Anitta

· Maialen y Hugo: "Adiós papá", de Los Ronaldos

· Eva y Flavio: "Hey, Baby", de Bruce Chanel

La mecánica de la semifinal

El miércoles 3 de junio se celebrará la semifinal de la undécima edición donde Nia, Hugo y Eva acudirán sin ningún tipo de presión, ya que no se juegan su permanencia. Tras las actuaciones de los siete concursantes, el jurado elegirá al cuarto finalista entre los cuatro nominados. En ese momento, se abrirán las líneas y se activará la app y los espectadores decidirán quién es el quinto y último finalista del talent show. Los dos concursantes no seleccionados serán expulsados y los otros cinco continuarán una semana más en la Academia.