Así suenan "8 maravillas" de Nia y "Me iré" de Anaju, los primeros singles de las concursantes de 'OT 2020'

Este viernes 29 de mayo se han publicado los últimos singles originales de 'Operación Triunfo 2020'. La iniciativa nacida en la presente edición del talent show de RTVE y Gestmusic ha permitido a los concursantes formar parte del proceso de composición y producción de sus propios temas estando incluso aislados dentro de la Academia, cumpliendo así con una de las peticiones que fans y participantes llevaban realizando desde hacía tiempo. Los 16 concursantes de 'OT 2020' pueden presumir, además de la formación y exposición recibida, de tener su carta de presentación en el mercado.

Nia y Anaju ('OT 2020') publican sus primeros singles

Nia y Anaju han sido las últimas en lanzar sus canciones, "8 maravillas" y "Me iré", respectivamente. Dos propuestas totalmente distintas, una bailable y la otra íntima, que han sido desarrolladas a partir de las composiciones que las dos jóvenes habían iniciado en los workshops de la Academia. En ambos casos han podido trabajar con productores conocidos personalmente por ellas y muy vinculados a su trayectoria musical antes de 'OT 2020'.

Además de los 16 singles originales de cada uno de los concursantes, todos ellos han podido poner sus voces en una colaboración con Andrés Suárez. El cantautor fue el primero en impartir una clase de composición en la Academia, de la que nació "Sal de mí", que fue publicada a modo de sorpresa durante el tiempo de confinamiento. El proceso de aprendizaje se completa, por otro lado, con todas las canciones de las Galas grabadas en estudio semana tras semana.

"8 maravillas", el canto a Canarias de Nia

Nia ha decidido cantar a sus islas Canarias en su single debut. "8 maravillas" aspira a ser un himno bailable con sabor latino y su lanzamiento coincide con una fecha muy especial. "Me hace muchísima ilusión sacar el single el día antes del Día de Canarias", confiesa la ya finalista de 'OT 2020'. Si bien en principio iba a ser producido por Kike Santander, este ha estado ejerciendo su otra profesión, la de médico, para luchar contra el coronavirus en Paraguay.

La producción y los arreglos de "8 maravillas" han corrido finalmente a cargo de Jorge Hidalgo, alias "Jorge Conexión". "Escogí adrede una textura sonora aterciopelada con un toque de elegancia en sus maneras", explica el productor. También artista bajo el nombre Jorge Luteca, trabajó con Nia en "Lío Ibiza", show donde ejerce la labor de director y productor musical. Recientemente recibió el precio de la Academia de la música española por su labor de compositor y coarreglista en el álbum "Príncipe de Los Gatos" de Junior Míguez.

"Me iré", la propuesta íntima de Anaju

"Me iré" nació precisamente en la cuarta semana de programa, cuando Anaju estaba nominada. "Tenía claro que irse de 'OT' era una opción", recuerda, "y un día, mientras tocaba el ukelele, me empezaron a salir las letras y ahí empezó la magia". No obstante, la letra habla de una relación sentimental, "cuando una relación es de dos y solo tira por un lado”.

Sin separarse de su ukelele y el piano, el tema cabalga sobre un beat de flamenco urbano y efectos cinematográficos. La producción ha corrido a cargo de Vonzo, dúo formado por Guille Cámbara y Juanm Gómez, que además son amigos de Anaju. Kim Fanlo fue el encargado de grabar las voces y, Alan Lockwood, de mezclar las voces. La propia Anaju ha diseñado su portada con Dídac Pérez.