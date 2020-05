'OT 2020': Iván Labanda se salta la distancia social en directo para besar a Noemí Galera

Al igual que el resto de programas que se emiten durante el estado de alarma o que han regresado durante la duración de este, 'Operación Triunfo' ha tenido que aplicar las medidas necesarias para evitar posibles contagios de coronavirus entre su equipo. Una de las más evidentes, aparte de la ausencia de público -al menos físicamente- en plató, es la distancia social de alrededor de dos metros que se respeta entre todos los implicados a excepción de los concursantes, que conviven a diario. No obstante, en la Gala 11 hubo un momento en el que la emoción superó a la prevención.

El beso de Iván Labanda a Noemí Galera en 'OT 2020'

Antes de que a Hugo le poseyera el espíritu de Camarón en una de las interpretaciones más celebradas de la noche, el concursante cordobés le dedicó unas bonitas palabras a Iván Labanda, su profesor de interpretación: "Me ha cambiado la vida desde el día que le conocí. Esa persona te ilumina los días. Al abrirme tanto la mente, es verdad, me ha cambiado la forma de pensar."

Y ese fue solo el comienzo de los piropos a Labanda, ya que al conectar con la Academia justo después, llegó el turno de Noemí Galera de deshacerse en halagos hacia su compañero: "Iván consigue sacar de cada uno de los concursantes y de nosotros siempre lo mejor. Siempre saca lo mejor de la persona que tiene al lado. Es un regalo." Ante esa oleada de alabanzas, Labanda no pudo evitar recortar las distancias para besar en la mejilla a la directora, que quedaba perpleja ante lo inesperado del momento.

Prevenidos de peligro

"Cada vez que venimos nos hacemos los tests. Todos los que pisan este plató lo tienen hecho y hemos dado negativo, si no no estaríamos aquí," aclaraba Roberto Leal para evitar posibles polémicas. Además, cabe señalar que los piropos fueron recíprocos, ya que poco antes Labanda también quiso valorar en positivo la labor de los aspirantes: "No hay que darles mucha cuerda. Afortunadamente, tenemos unos concursantes muy talentosos, que con nada te hacen un despliegue de medios brutal."