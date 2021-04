La magia del directo en televisión puede verse como un arma de doble filo: la expectación del momento y las reacciones instantáneas son capaces de atraer al espectadores, pero hay otras ocasiones en las que las cosas no salen a gusto de todos. Algo así es lo que le sucedió a Carlota Corredera durante la emisión de 'Sálvame naranja' el 16 de abril, pues, con todas sus buenas intenciones, decidió llamar a Jorge Javier Vázquez para contarle algo que podría interesarle bastante. Lo que nadie esperaba es que esa conversación terminase en un corte que pilló a los colaboradores con el pie cambiado.

Carlota Corredera traga saliva en 'Sálvame naranja'

El programa por excelencia de las tardes de Telecinco se encontraba comentando las últimas horas de 'Supervivientes 2021', cuando Roberto Liaño hizo acto de presencia en plató para compartir la supuesta opinión de Sylvia Pantoja sobre Jorge Javier Vázquez. Entre los calificativos que le dedica presuntamente están "egocéntrico" o "falso", pasando por "chaquetero" y "narcisista". Fue entonces cuando Corredera, con teléfono en mano, se dispuso a llamar a su compañero de cadena.

Tras el saludo de rigor, Carlota comenzó su consulta: "¡Estás en directo, pero es para hacerte una pregunta super rápida!". No obstante, un tibio y breve silencio al otro lado del teléfono desconcertaba a los espectadores: "Eh... No, regular, en dos minutos", respondió Vázquez. Las caras de la presentadora evidenciaban el no saber muy bien dónde meterse. De hecho, llegó a decirle que le llamase cuando estuviese disponible; sin embargo, Jorge Javier no aceptó: "Uy, no, no, que va, estoy desconectando y me da igual".

Jorge esta de vacas o solo desconecta?? pic.twitter.com/Bp9Ux7XcM9 — MaryGH2 (@Mary202085797) April 16, 2021

Cuelga el teléfono sin despedirse

Paralelamente, la realización del programa enfocaba a Lydia Lozano mientras soltaba alguna que otra carcajada y se preguntaba: "¿Pero qué estará haciendo?". Sin embargo, lo mejor de la intervención telefónica estaba por llegar: "Pero escucha una cosa, si sabes que estoy desconectando... ¿Para qué me haces esta putada?", sentencia Jorge Javier Vázquez. Corredera solo pudo responderle que ella "no sabía" cuando empezaba a desconectar. Tras mostrar su opinión sin paliativos, la presentadora del espacio terminó por pedirle perdón al veterano comunicador.