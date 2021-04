Durante la emisión del miércoles 15 de abril de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez se mostró muy crítico con las exigencias de Rocío Flores para trabajar en Telecinco. La revista Lecturas desveló que la hija de Antonio David Flores había vetado la presencia de los colaboradores televisivos que habían sido más críticos con su padre, entre quienes destacan Paloma García Pelayo y Belén Rodríguez. Esta última se cayó en el último momento de la lista de presentes de 'Supervivientes: Conexión Honduras', programa en el que sí estuvo Rocío Flores.

Jorge Javier y Rocío Flores

Ante la noticia de los supuestos vetos a otros colaboradores, Kiko Hernández señaló esta actitud de Rocío Flores, que, para él, no la dejaba en muy buen lugar: "Si esta chica con 25 años viene con estos aires, vetando a estas personas que llevan toda la vida comentando realities, que son su pasión, me parece indecente. Le va a pasar factura", aseguró el colaborador de 'Sálvame'.

Jorge Javier estuvo de acuerdo con el periodista, y señaló que Rocío Flores estaba jugando con el pan de las dos colaboradoras. "A mí me parece muy grave que a una persona como Belén Rodríguez, que trabaja con realities, que para ella es una fuente de ingresos importante y que sea un dinero con el que contaba, de la noche a la mañana la desconvoquen.... Con lo que han soltado ellos de que al padre le están quitando el pan y se lo están quitando a otra gente", sentenció el presentador.

Jorge Javier Vázquez, ¿también vetado?

Kiko Hernández le planteó a Jorge Javier la posibilidad de que Rocío Flores no acudiera a la gala de 'Supervivientes' por ser él el presentador: "¿Crees que puede ser por las últimas guerras que has tenido con el padre?". "Si mañana no va, creo que no debería presentar la gala. Que la presenten ella y Gloria Camila", bromeó el presentador ante la idea de ser uno de los vetados.