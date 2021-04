Fue una de las polémicas más sonadas en referencia al estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Durante la primera emisión de la docuserie y su debate anexo, Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, llamaba al programa para tratar de intervenir en directo vía telefónica, como ella misma confirmaría en sus redes sociales. Sin embargo, la dirección del programa decidió no permitir su intervención. Ahora, conoceríamos el por qué.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores

Durante la tarde del 13 de abril, Kiko Hernández desvelaba que Rocío Flores podría haber grabado su llamada con el director del debate de la docuserie. Jorge Javier Vázquez se pronunciaba sobre el tema: "Rocío Flores me llamó dos veces a mí, pero no lo vi en ese momento. Llamó también a Belén Esteban y luego a Alberto (el director). Hablé con Alberto, que fue el que habló con Rocío Flores, y me dijo: 'Le hacemos un favor no entrando'", afirmaba Vázquez.

"De la manera en la que habló a Alberto, él tuvo claro que era mejor que no entrara, que era incluso una medida de protección", relataba el presentador. Hernández hacía alusión a que se la vio muy calmada contando el hecho en sus redes sociales, a lo que Vázquez apostilló: "Alberto me dijo una frase que le dijo Rocío Flores que, si la hubiese dicho en medio de la emisión de ese documental, con una madre que cuenta que ha estado a punto de suicidarse... Pues la posición de Rocío Flores no queda en muy buen lugar. Queda de solidaridad mínima".

¿Propició Antonio David la llamada de Rocío Flores?

Ante lo aportado por el presentador, Kiko Hernández se preguntaba por qué la protección hacia Rocío Flores había llegado de la mano del director del programa y no por parte de su padre, Antonio David Flores. "¿Por qué no le dijo que no llamara? No solo eso, sino que yo intuyo que el teléfono de Alberto se lo dio el propio Antonio David", lanzaba el colaborador. "Desde luego, la empatía que demuestra Rocío Flores con el testimonio de una mujer es inexistente", zanjaba Vázquez.