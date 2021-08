El filón que supone la ficción otomana en audiencias es algo que Antena 3 conoce, por eso, da la bienvenida a 'Infiel'. El serial cuenta con una historia difícil en Turquía, donde llegó a ser sancionado por los contenidos de algunas de sus tramas. No obstante, Atresmedia pone fecha de estreno a las aventuras de desamor entre Asya Yilmaz y Volkan.

Caner Cindoruk y Cansu Dere en 'Infiel'

La fecha elegida por Antena 3 para que la audiencia española vea por primera vez 'Infiel' es la noche del domingo 5 de septiembre al filo de las 22h00. De esta manera, el serial llega para complementar los capítulos finales de 'Mi hija', que verán la luz justo después. En este caso, el final feliz no es exactamente esperado por el televidente, sino que las tramas hacen intuir que la historia vira hacia la venganza.

"¿Hay otra mujer en tu vida?", se pregunta la protagonista de 'Infiel' en los primeros minutos del clip promocional. Con lágrimas, apenada y compungida, Asya no para de preguntarse si su marido está manteniendo una vida paralela. No obstante, cabe destacar que este producto no es original de Turquía, sino una adaptación de la serie británica 'Doctora Foster'.

Un trepidante thriller, de amor, decepción, mentiras y venganza, que ya es la serie turca de más éxito de los últimos años, llega a Antena 3 ????#Infiel, este domingo a las 22:00h...¡ESTRENO! ????Y a continuación, capítulos finales de #MiHija https://t.co/IzrZnsFzAR pic.twitter.com/Uku311tSKF — antena 3 (@antena3com) August 31, 2021

Caras conocidas

El marido infiel es interpretado por Caner Cindoruk, alguien más que reconocible para los seguidores de 'Mujer (Kadin)'. Sin embargo, no es el único rostro que repite en esta ficción, pues Bennu Yıldırımlar, quien se puso en la piel de Hatice, también forma parte del elenco de actores y actrices de la nueva apuesta de Antena 3. ¿Será ella la persona con la que Volkan engaña a Asya?