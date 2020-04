El insólito triángulo amoroso de Jon Kortajarena en 'Tales from the Loop', su nuevo proyecto internacional

Jon Kortajarena se ha volcado en su carrera como intérprete. Desde que debutara en la gran pantalla en 2009 con su sugerente rol en "Un hombre soltero", la ópera prima del diseñador Tom Ford, el modelo vasco ha tardado en dedicarse a fondo a expandir su filmografía, pero en los últimos años no ha parado de sumar proyectos. En lo que respecta a lo televisivo, recientemente le hemos visto a bordo de 'Alta mar' y metido de lleno en el misterio de 'La verdad' y, además, en 2017 participó en la segunda temporada de la ficción estadounidense 'Quantico'. Tres años más tarde, después de mantenerlo en secreto, ha estrenado 'Tales from the Loop', la nueva apuesta original de Amazon Prime Video en la que participa como protagonista.

Jon Kortajarena junto a un duplicado Ato Essandoh

Al tratarse de una antología, la aparición de Kortajarena es autoconclusiva, por lo que su aparición se limita tan solo al sexto episodio, titulado "Parallel". En ese relato conforma un triángulo amoroso de lo más atípico, ya que las otras dos aristas que conectan con él son la misma persona. Al comienzo del episodio, el personaje de Ato Essandoh, Gaddis, consigue arrancar un tractor abandonado que, debido a las anomalías derivadas del acelerador de partículas conocido como el Loop que se encuentra bajo el pueblo, le traslada a una realidad alternativa.

En esa cronología paralela se encuentra a sí mismo y a su pareja, Álex, el personaje de Kortajarena. A este último ya le conocía de antes, aunque fuera a través de la fotografía que había dentro del tractor, por lo que antes del salto sobrenatural había llenado las horas de soledad fantaseando con la imagen de ese extraño. Cuando le conoce en persona queda prendado de él, llegando a pensar en arrebatarle la pareja a esa versión alternativa de sí mismo de la que ya se había hecho amigo. Un enredo en el que hay que sumergirse para comprenderlo del todo, y en el que la actitud seductora de Kortajarena juega un papel primordial.

Ciencia ficción humana

'Tales from the Loop' ha sido creada por Nathaniel Halpern, guionista de 'Legion', a partir de las ilustraciones del artista sueco Simon Stalenhag, que retratan un entorno rural plagado de chocantes elementos tecnológicos. Sin embargo, Halpern aborda la ciencia ficción desde un punto de vista más optimista, como él mismo ha explicado a Collider: "Es una serie de género en la que el género está ahí para amplificar la emoción y el lado conmovedor de estos personajes, en vez de centrarse en conspiraciones, misterios o lo mal que está todo." De esta manera, 'Tales from the Loop' alcanza una "ciencia ficción intimista, propulsada por relatos humanos que exploran temas tan universales como la maternidad, la mortalidad o la soledad", como explicamos en nuestra propia crítica del estreno de Amazon.