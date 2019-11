El reivindicativo desnudo integral de Jon Kortajarena: "No es una vergüenza, es algo natural"

Si hay un actor y modelo al que no le cuesta desnudarse, ese es Jon Kortajarena. Lo hemos podido comprobar en sus decenas de desnudos integrales que ha compartido en redes sociales a lo largo de los últimos meses. Y es que parece que cualquier ocasión es buena para lucir cuerpo y dejar claro que no, no debe haber ningún tipo de complejo en enseñarlo todo. Una testigo de ello ha sido su fan y amiga La Vecina Rubia, que días atrás compartió ducha con el actor, tal y como pudimos ver en las cuentas oficiales de Instagram de ambos. Precisamente, en esa publicación, el actor afirmaba que "siempre he sido de los que no les gusta desperdiciar el agua...".

Jon Kortajarena posando semidesnudo y disfrutando del verano Jon Kortajarena Jon Kortajarena posando semidesnudo y disfrutando del verano

Pero no, este no ha sido el último desnudo público del chico y es que el protagonista de 'Alta mar' en Netflix España y 'La verdad' tiempo atrás en Telecinco, ha decidido quitárselo absolutamente todo en una reconocida publicación. El actor protagoniza un erótico y sugerente reportaje en la revista Man About Town Magazine en la que ha decidido despojarse de su ropa y no dejar prácticamente nada a la imaginación. A falta que todas las fotos de este "book" tan especial, él mismo ha compartido algunas de ellas en su Instagram oficial y sí, las reacciones no se han hecho esperar. Sus seguidores han compartido infinidad de comentarios dejando claro que les encanta este perfil del chico.

"Ya sabéis que soy mucho de duchas", escribía el actor en una foto en el que posa completamente desnudo frente a un espejo, con una sugerente mirada a cámara que ha enamorado a más de uno, estamos seguros. Aunque no podemos verle nada, sí se intuyen las partes más íntimas de su anatomía. Pero no ha sido el único desnudo integral con el que este ha deleitado a sus seguidores y es que, en otra foto en la que le vemos completamente de espaldas y enseñando su culo, ha querido aprovechar para realizar una reivindicación respecto a los desnudos integrales en redes sociales y es que este tiene claro que hay que seguir dándoles hueco, sin censura alguna.

El alegato por el desnudo integral

"Un cuerpo desnudo no es una vergüenza, ni algo por lo que escandalizarse o censurarlo", empezaba diciendo el dicho en esta publicación. El protagonista de la recién renovada por dos temporadas más 'Alta mar', seguía escribiendo que este tipo de desnudos "es algo natural, una herramienta fundamental para vivir una vida plena", y es que considera incluso que "a veces, es también una inspiración para crear arte". Kortajarena tiene muy claro que "hoy en día todo se sexualiza, pero me gusta esta foto porque es honesta". Sin duda, la crítica y reivindicación no sorprende y es que en los últimos meses han sido muchas las imágenes de este tipo que han sido censuradas por rede sociales como Instagram.