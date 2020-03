Todos los estrenos de Netflix, HBO, Movistar+, Amazon, Apple TV+ y Sky en abril de 2020

La excepcional situación provocada por la pandemia de coronavirus, que nos ha llevado a invertir en el sofá el tiempo que pasábamos en la calle, ha hecho que la compañía proporcionada por las plataformas de streaming sea más vital que nunca. Conscientes de esa responsabilidad, los diversos servicios nos brindarán multitud de lanzamientos a lo largo de abril, que nos harán algo más liviano el confinamiento en nuestros hogares.

'La línea invisible', 'Vis a vis: El oasis', 'La Casa de Papel' y 'Killing Eve'

La que más ampliará su catálogo será Netflix, que arrancará el mes con el estreno de la cuarta parte de 'La Casa de Papel', para después expandir 'La casa de las flores' o 'After Life' con nuevas temporadas. Además, se producirá el lanzamiento de ficciones inéditas como 'The Midnight Gospel', del creador de 'Hora de aventuras'; 'Summertime', la serie basada en la novela "Tres metros sobre el cielo"; o 'Ghost in the Shell: SAC_2045', que se sumerge en el universo del clásico anime.

HBO mantendrá su atractiva racha de estrenos originales con 'Run', la comedia romántica creada por Vicky Jones, asidua colaboradora de Phoebe Waller-Bridge; y 'La innegable verdad', la miniserie dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Mark Ruffalo. También tendrán gran importancia los contenidos licenciados, tanto nacionales como internacionales, ya que HBO España ofrecerá 'El Ministerio del Tiempo', 'Mrs. America' y las nuevas temporadas de 'Lo que hacemos en las sombras' y 'Killing Eve'.

Por su parte, Movistar+ estrenará su miniserie original 'La línea invisible' y las potentes bazas internacionales 'The Good Fight' y 'Penny Dreadful: City of Angels'. En Amazon Prime Video destacará 'Tales from the Loop', que promete dar un interesante giro a la ciencia ficción; y en Apple TV+ viviremos dos estrenos de ficción: el thriller 'Home Before Dark' y el drama 'Defending Jacob'. Por último, el plato fuerte de Sky será 'Vis a vis: El oasis', que aterrizará en la plataforma tras su llegada a FOX España.

Estrenos de Netflix:

- 'Nailed It!' (T4 - 1/4)

- 'Community' (T1-6 - 1/4)

- 'How to Fix a Drug Scandal' (Estreno -1/4)

- 'Sunderland 'Til I Die' (T2 - 1/4)

- 'Coffee & Kareem' (Película - 3/4)

- 'La Casa de Papel' (P4 - 3/4)

- 'La Casa de Papel: El fenómeno' (Documental - 3/4)

- 'Hi Score Girl' (T2 - 9/4)

- 'Brews Brothers' (Estreno - 10/4)

- 'Tigertail' (Película - 10/4)

- 'The Innocence Files' (Estreno - 15/4)

- 'Sergio' (Película - 17/4)

- 'La tierra y la sangre' (Película - 17/4)

- 'The Midnight Gospel' (Estreno - 20/4)

- 'Los hermanos Willoughby' (Película - 22/4)

- 'Ghost in the Shell: SAC_2045' (Estreno - 23/4)

- 'La casa de las flores' (T3 - 23/4)

- 'After Life' (T2 - 24/4)

- 'Extraction' (Película - 24/4)

- 'Yo nunca' (Estreno - 27/4)

- 'Summertime' (Estreno - 29/4)

Estrenos de HBO:

- 'Auga seca' (T1 - 1/4)

- 'El Ministerio del Tiempo' (T1-3 - 1/4)

- 'The Scheme. El escándalo de Christian Dawkins' (Película - 1/4)

- 'Siren' (T3 - 3/4)

- 'Future Man' (T3 - 4/4)

- 'Crimen y desaparición en Atlanta: Los niños perdidos' (Estreno - 6/4)

- 'Run' (Estreno - 13/4)

- 'Insecure' (T4 - 13/4)

- 'Mrs. America' (Estreno - 15/4)

- 'Lo que hacemos en las sombras' (T2 - 15/4)

- 'We're Here' (Estreno 24/4)

- 'Killing Eve' (T3 - 27/4)

- 'La innegable verdad' (Estreno - 28/4)

Estrenos de Movistar+:

- 'La línea invisible' (Estreno - 8/4)

- 'The Good Fight' (T4 - 9/4)

- 'Penny Dreaful: City of Angels' (Estreno - 27/4)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- 'Tales from the Loop' (Estreno - 3/4)

- 'Fear the Walking Dead' (T5 - 5/4)

- 'Vikings' (T6A - 15/4)

- 'Bosch' (T6 - 17/4)

Estrenos de Apple TV+:

- 'Home Before Dark' (Estreno - 3/4)

- 'Defending Jacob' (Estreno - 24/4)

- 'Home' (Estreno - 17/4)

- 'Beastie Boys Story' (Película - 24/4)

Estrenos de Sky:

- 'Mr. Mercedes' (T3 - 1/4)

- 'Reckoning: Ajuste de cuentas' (Estreno - 13/4)

- 'El Inmortal: Una película de Gomorra' (Película - 14/4)

- 'Vis a vis: El oasis' (Estreno - 20/4)