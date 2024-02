Por Daniel Parra |

El programa del viernes 2 de febrero de 'Y ahora, Sonsoles' contó con una invitada de 107 años. Esperanza Cortiñas, de A Coruña, se sentó en el plató del espacio de Antena 3 para contar algunas de las experiencias que ha vivido en su extensa vida. Sonsoles Ónega le quiso preguntar sobre su rutina. "Yo estoy tomando nota de todo", comentó la presentadora.

Esperanza Cortiñas en 'Y ahora, Sonsoles'

En un momento de la entrevista,. "Pues la mandamos una maleta para allá", dijo su hija, Mari Carmen. ", y ahora está dando la patarra a todos los españoles. ¿No quieren ser españoles?", respondió Esperanza refiriéndose a Carles Puigdemont, a lo que Ónega intentó salir del paso: "".

"A mi madre la política le va", dijo Mari Carmen, hija de la invitada, después de avisar a su madre con la mano para que parara de hablar. La conductora del programa le preguntó sobre la dictadura de Francisco Franco y la respuesta de Esperanza no la dejó indiferente: "Así tenía que venir otro como él". "Se está matando gente todos los días, mujeres... ¿Pero qué es eso? Antes no se veía eso", opinó la entrevistada, que pidió la vuelta del servicio militar.

"¿Es mejor así, matando mujeres y chicos todos los días?"

"Con Franco no había libertades, y ahora hay libertades. Con Franco usted no bailaba", señaló Sonsoles Ónega, que defendió que España está mejor ahora: "No podían votar las mujeres...". "¿Es mejor así, matando mujeres y chicos todos los días? ¿Eso está mejor?", contestó Esperanza. "Pues ella tiene su opinión. Ha vivido todo, ella se queda con Franco, los demás, pues no", concluyó Ónega la entrevista.