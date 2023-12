Por Daniel Parra |

El pasado jueves 28 de diciembre, España celebró el día de los Santos Inocentes, una fecha en la que cada año es habitual gastar bromas. Uno de los programas que celebró la tradición fue 'Y ahora, Sonsoles', ya que el espacio le tendió una trampa a su presentadora, Sonsoles Ónega. El encargado de engañar a Ónega fue Miguel Lago, cómico y colaborador del programa: "Ayer, este programa montó un dispositivo espectacular con un fin que era, ya que hoy es el día 28 de diciembre, teníamos el objetivo de hacerle una broma a nuestra amada líder".

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

El humorista dio paso al vídeo que grabaron varias cámaras ocultas en una de las salas de Atresmedia.. Este tanteo no surtió efecto, ya que la periodista se mantuvo firme y no quiso criticar a ninguno de sus compañeros, por lo que Lago pasó a la segunda parte de la broma. Para ello, le enseñó un audio del Padre Damián en el que

"Quiero que me ayudes a convencer a Sonsoles", dijo el cura, que le pidió a Lago que hiciera un dueto con la presentadora. Ónega accedió sin dudarlo, aunque confesó: "Canto fatal". La conductora del programa interpretó el estribillo de la canción "Soy rebelde", de Jeanette, junto a Miguel Lago. Ónega vio todo el vídeo con sorpresa pero con una sonrisa, y al terminar, exclamó: "No me lo puedo creer". "Es que aún hoy estaba pensando: 'Tengo que hablar con el Padre Damián, a ver cuándo grabamos eso...'", confesó la periodista. Lago, a continuación, dio paso a un vídeo en el que se pudo ver a varios de los colaboradores cantar "Soy rebelde".

Volvió a superar a 'TardeAR'

La última semana del 2023 está suponiendo la vuelta al liderazgo de 'Y ahora, Sonsoles' con respecto a 'TardeAR'. A pesar de que el programa de Ana Rosa Quintana había conseguido adelantar en datos de audiencia al espacio de Antena 3 durante algunos días de la anterior semana, el 28 de diciembre marcó un 12% de share para 'Y ahora, Sonsoles', que fue visto por 1.108.000 espectadores de media, posicionándose de nuevo por encima de 'TardeAR', con un 10,3% y 950.000 espectadores de media.