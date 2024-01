Por Daniel Parra |

Continúa la guerra entre 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR'. La última que han protagonizado ambos espacios ha tenido lugar en el programa del jueves 11 de enero de Antena 3, donde Sonsoles Ónega ha respondido a los reproches de Ana Rosa Quintana y de parte del equipo de su programa por su estrategia de publicidad. La presentadora de Telecinco ha lanzado algunos mensajes durante los últimos meses que lleva peleando por la audiencia con su excompañera en Mediaset.

Ana Rosa Quintana junto a Kike Quintana en 'TardeAR'

En el mes de octubre, Quintana comentó: "Tenemos que hacer una pausa.. "Compites peor que otros que no tienen publicidad, pero los que tenemos, añadió, antes de dar paso a los anuncios, en una clara referencia a 'Y ahora, Sonsoles', que. Kike Quintana, sobrino de la presentadora, también se ha referido a este movimiento en su sección "Fila Zero", dirigiéndose a su tía:

A este tipo de mensajes, se suman las pullas del propio Kike Quintana, que ha llegado a llamar a Ónega "enanita planetaria" o "Capitana Planeta". Sonsoles Ónega ha decidido responder en su programa: "Como hago dos horas, ya saben ustedes, sin publicidad, qué le vamos a hacer, no puedo beber mucha agua porque si no, no puedo ir al baño". "Por eso yo quiero que venga la publicidad, a pesar de lo que dicen por ahí. Quiero que venga la publicidad para poder hacer pipí", añadió, antes de dar paso a su invitada, Mónica Cruz, que fue a promocionar la cuarta edición de 'El desafío'. Además, durante su discurso quedó claro que se refería a Ana Rosa Quintana, dado que Valeria Vegas soltó: "Bueno, empiezas una hora más tarde".

Máximo histórico para 'TardeAR'

En la batalla por las audiencias entre ambos espacios, 'TardeAR' ha logrado remontar la diferencia que le ha estado sacando 'Y ahora, Sonsoles' durante los primeros días de 2024. El jueves 11 de enero, el programa presentado por Ana Rosa Quintana alcanzó su máximo histórico de espectadores, 1.051.000 y un 11,7% de share, superando por primera vez desde el 2 de enero al formato de Antena 3, que llegó al 11,3% de cuota con 1.020.000 espectadores.