Sonsoles Ónega recuerda en laSexta la sorpresa que le dio la reina Letizia: "Fue bonito"

La reina Letizia se coló en laSexta. La monarca fue la protagonista de imprevisto de la visita de Sonsoles Ónega a la cadena. La presentadora se convirtió en una de las primeras invitadas del año de la 'La Roca' y durante la entrevista no se pudo esquivar hablar de su relación con la reina de España.

La visita de Letizia Ortiz

Hace apenas unas semanas, Ónega era la galardonada con el Premio Planeta por "Las hijas de la criada", que recibió alguna dura crítica, pero también muchas palabras de enhorabuena. Entre las caras conocidas que mostró su apoyo a la escritora se encontraba Letizia Ortiz., esperó en la cola y abrazó a la presentadora y a Alfonso Goizueta, finalista del galardón.

Esa anécdota se recuperó en 'La Roca'. Sonsoles Ónega charlaba sobre 'Y ahora, Sonsoles' y su buena racha como autora de novelas, pero no se podía olvidar ese momento con la monarca. La invitada dio detalles de su reacción: "Nadie se cree que es verdad. No lo sabía. Fue bonito porque fue un día difícil de agotamiento y el estrés".

Su reacción al descubrirlo

La comunicadora reconocía que no acabó de creerlo: "Cuando llegamos a la firma me dicen que estaba la reina. ¿Qué reina? ¿Qué me estás contando? La miré y la vi, efectivamente, en la cola con su librito así y dije Dios mío", expresaba. Además, reconocía que ya la ha leído y que le ha dado su punto de vista: "No le ha disgustado".