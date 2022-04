Irene Rosales se disculpa tras su polémico comentario sobre el estreno de 'Supervivientes'

Irene Rosales se ha convertido en el centro de la polémica, y esta vez no ha sido nada relacionado con Kiko Rivera. La andaluza, que entró en directo en 'Sálvame' mediante una conexión el viernes 22 de abril, afirmó que no vio la gala porque se quedó dormida, palabras que han desatado una controversia por la que la esposa del DJ ha tenido que salir al paso y lanzar un comunicado.

Irene Rosales, en su regreso a 'Viva la vida'

"Me parece fatal que diga que se quedó dormida con 'Supervivientes', ha sido muy egoísta con Anabel Pantoja", decía Belén Esteban en 'Viernes deluxe', mientras que Jorge Javier Vázquez era mucho más duro con la sevillana: "Esas cosas no se dicen aunque las hagas por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos", sentenciaba, muy molesto por las palabras hacia el programa que conduce.

No obstante, y ante tal revuelvo, Rosales quiso aclarar lo sucedido en redes sociales publicando una historia en Instagram con sus disculpas. "Me doy cuenta de que de nada sirve dar algún tipo de declaraciones, siempre intento hacerlo de la mejor manera, con educación y respeto, nunca queriendo ofender a nadie. Quizás en algún momento se me debió malinterpretar por decir que me "quedé dormida". Quiero aclarar que no es que me quedase dormida, es que necesitaba descansar", comentaba la andaluza.

"Llevaba un día agotador (mis hijas, mi casa, el nuevo proyecto, mi trabajo en redes, organizar el viaje...). Y al día siguiente madrugaba y me esperaba un día de viaje largo. No tengo que dar explicaciones de nada, pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido. Apoyo y admiro mucho el formato de 'Supervivientes', a sus concursantes y sobre todo a Anabel Pantoja. Así que pido disculpas si me expresé mal", sentenciaba Rosales.

Problemas por todos lados

La influencer no gana para disgustos, y es que últimamente ha sido muy sonado el posible affair de su marido con Rocío Marengo, una presentadora argentina afincada en Chile a la que habría conocido en un plató de televisión cuando acompañaba a su madre a dar un concierto en ese país. No obstante, Rosales ha preferido olvidar ese tema y centrarse, aún más, en su relación y en su familia, dejando a un lado todos los rumores.