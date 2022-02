Las declaraciones de Kiko Rivera contra Isa Pantoja han tenido serias consecuencias para el DJ. 'Secret Story: La casa de los secretos' decidió prescindir de él como invitado al reality show y han sido muchas las voces que han criticado que sacara a la luz un tema tan personal sobre su hermana. 'Viva la vida' quiso hablar con Irene Rosales para conocer su punto de vista, de quien los últimos rumores señalan un distanciamiento con su marido.

Emma García conecta con Irene Rosales y Luis Rollán en 'Viva la vida'

Con motivo del desfile de moda organizado por Raquel Bollo, el equipo de 'Viva la vida' que se encontraba allí intentó hablar con su excolaboradora. "Aquí estoy disfrutando del desfile de Raquel. He venido para apoyarla en su día, para que ella disfrute y disfrute con toda su gente. Yo estoy bien", indicaba Rosales, escaqueándose ante la pregunta directa de Emma García sobre cómo se encuentra tras estas candentes declaraciones. "Bien no puedes estar", señalaba la presentadora.

"Me vais a perdonar, pero no quiero entrar en dar declaraciones respecto a la revista que ha dado mi marido. Si todos me conocéis un poquito, sabéis que jamás voy a decir nada de mi marido delante de una cámara. De puertas para dentro, ya sabéis que si algo me parece mal o me parece bien, le doy mi opinión", justificaba la sevillana, que además afirmaba que no conocía el contenido de la exclusiva antes de su publicación y que se sorprendió con el titular.

Apoyo a Kiko Rivera

"No voy a excusarlo porque obviamente no me ha parecido bien. Él ha cometido el fallo de contarlo públicamente, ha pedido disculpas. Creo que no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y ciertos adjetivos. Se puede opinar, pero no dilapidar a las personas", soltaba Irene Rosales, lo que hacía enfurecer a Isabel Rábago al ver un trato desigual hacia Isa Pantoja. La entrevistada cortaba la conexión, asegurando que quería disfrutar del desfile y que no escuchaba nada de lo que decía. "No escucha ni quiere escuchar", lanzaba como zasca Emma García.