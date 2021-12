El jueves 2 de diciembre, el prime time de Telecinco estuvo ocupado por la duodécima gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que los concursantes del reality recibían visitas de distintos seres queridos. En el caso de Luis Rollán, el sevillano pudo encontrarse con Irene Rosales, con quien el presentador tuvo ocasión de charlar antes de reunir al concursante con su visita.

Jorge Javier habla con Irene Rosales en 'Secret Story'

"Ahora mismo estoy muy nerviosa porque me trae muchos recuerdos", reconocía la sevillana, al recordar su paso por la casa en 'GH Dúo'. "¿Sabes con lo que me quedo? Con esos tres meses que la vida le regaló a mi madre para disfrutar de mis niñas mientras yo estaba aquí", confesó la invitada, con su difunta madre muy presente, tras lo cual dejó claro que "estoy llenísima de amor" a pesar de haber perdido a sus dos progenitores en menos de un año. "La vida quiso que yo entrase aquí, porque yo he sido muy reacia a los realities, y creo que fue un regalo para mi madre", añadía la sevillana, que afirmó estar "muy bien, muy tranquilita" cuando Vázquez le preguntó cómo se encontraba, tras lo cual rememoró el momento en el que abandonó la televisión, porque "decidí hacer un alto en mi camino para despejarme, porque si no mi cabeza iba a estallar".

"¿Crees que vas a volver a Cantora?", planteó entonces el presentador, recibiendo un inmediato "no" por parte de la invitada. "Ahora mismo te digo que no", añadió la sevillana, quien también desveló que "Kiko está bien, dentro de todo el jaleo que sabes que hay, lo lleva de la mejor manera posible". "¿Echas de menos a Maribel?", preguntó Váquez, en referencia a Isabel Pantoja. "La he echado de menos en los momentos más importantes y duros de mi vida. Ahora mismo, echo de menos a las personas que tengo conmigo, a mi lado, a diario", reconoció Rosales, con la pérdida de sus padres muy presente. Asimismo, cuando el catalán quiso saber si "tienes algo que perdonarle" a la tonadillera, la sevillana declaró que "creo que tendría que tener conversaciones con ella, pero ahora mismo no creo que se vayan a producir".

Irene Rosales llega a La Casa de los Secretos y se emociona recordando a su madre #SecretGala12 pic.twitter.com/x1rY0qyLU8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 2, 2021

"Luis ha sufrido mucho"

Luis Rollán e Irene Rosales se reencuentran en 'Secret Story'

Rosales vio una conversación en la que Rollán hablaba de su distanciamiento con Pantoja. "Cuando no ha pasado nada grave, no entiendes muchas cosas", manifestaba el sevillano, que "lo único que intenté fue mediar" en el conflicto entre la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera. "No me contestaba no solo a mí, a nadie, pero empiezas a escuchar determinadas cosas, que no come, que está muy delgada, y la escribí. No me vino bien la contestación, porque me dolió", recordó Rollán, sobre Pantoja, de quien señaló que estaba aislada "por decisión propia". "Soy de las personas que más se han partido la cara, por amor, porque es mi amiga, mi comadre. Yo no puedo cambiar mis sentimientos, esa persona es parte de mi vida", confesaba el concursante, seguro de que "yo no he hecho nada grave", por lo que "lo mismo cuando salga tengo un Whatsapp de ella".

"Luis ha sufrido mucho. Para él, no es una amiga, es un familiar", reconoció Rosales, al concluir el vídeo, momento en el que recalcó que "lo que hizo fue con toda la buena intención", en relación al papel de Rollán en el conflicto entre su marido y su suegra. "Luis ha sido muy claro, igual que otros muchos amigos que están con Isabel", defendió la sevillana, para después declarar que "se han dejado de hablar por un tiempo, pero quiero, confío y espero que tengan por lo menos una conversación de adultos". "No sé si se encontrará un Whatsapp o no, que creo que no, pero una llamada deberían tener. Porque desde que él entró hasta hoy, han pasado algunas cosas por las que, cuando se entere, se va a preocupar muchísimo por su amiga", concluyó Rosales, antes de reencontrarse con Rollán, a quien aseguró que todo "está bien" fuera, sin desvelarle aún, por ejemplo, el hecho de que Isabel Pantoja había perdido a su querida madre.